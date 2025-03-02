“الجزيرة 360” تطلق باقة رمضانية تضم أكثر من 500 ساعة بث و20 برنامجًا

أطلقت منصة “الجزيرة 360” باقتها الرمضانية الجديدة تحت شعار “رمضان غير”، مقدمةً محتوى رقميًّا متكاملًا يواكب تطلعات الجمهور، ويشمل برامج حصرية، وأفلامًا وثائقية، وأعمالًا درامية، تُعرض طوال شهر رمضان المبارك.

وتضم الباقة أكثر من 500 ساعة بث، تشمل 20 برنامجًا متنوعًا بين الوثائقيات والمسلسلات التاريخية والأعمال الدرامية، إلى جانب قوالب جديدة تُعرض للمرة الأولى ضمن محتوى شبكة الجزيرة.

وفي إطار تعزيز الإنتاج الأصلي، تقدم “الجزيرة 360” مجموعة من العروض الحصرية، من أبرزها: “رفقًا” و”في رحاب الشام” و”حكم وحكمة”، إضافةً إلى أول عمل درامي للمنصة، وهو مسلسل “المحطة”.

كما تواصل المنصة عرض برامجها المتميزة مثل: “قهوة النواوي” و”يوميات مقاتل” و”رحلة”.

وفي خطوة جديدة لتعزيز المحتوى الرقمي، حصلت المنصة على حقوق البث الحصري للنسخة الرقمية من برنامج “عمران”، الذي يوثق مشاهد وقصصًا غير مسبوقة من السودان، إلى جانب عرض مسلسلي “أولاد المختار” و”فتح الأندلس”.

كما أبرمت “الجزيرة 360” شراكات استراتيجية مع تلفزيون قطر ومنصة TOD، لتبادل البث المشترك لمجموعة من الأعمال الدرامية والبرامجية المميزة.

وتقدم المنصة لجمهورها للمرة الأولى باقة متميزة من البرامج الأسرية والاجتماعية والمسلسلات الدرامية والتاريخية، من بينها: “الإمام أحمد بن حنبل” و”القعقاع بن عمرو التميمي” و”أبو جعفر المنصور” و”ذي قار” و”الحجاج” و”عز الدين القسام”.

كما تعرض برامج متميزة، مثل: “تيجان النور” و”هيل وزعفران” و”بالعافية” و”الدار الكبيرة”.

وتتنوع الإنتاجات لتشمل الجوانب الاجتماعية والدينية والسياسية والترفيهية والتاريخية والكوميدية، فضلًا عن مجموعة من الوثائقيات المتميزة، منها: “الصيام في الأديان” و”مسلمو العصر الفيكتوري” و”صوت الروح” و”الشيخ القطان” و”طارق البشري الفقيه القاضي”.

كما يتصدر البرنامج الشهير “الشريعة والحياة في رمضان” قائمة برامج قناة الجزيرة، إلى جانب إنتاجات غرفة الأخبار الرقمية، مثل: “من القدس” و”معالم إسلامية” و”رمضان من غزة” و”رمضان من سوريا” و”بروفايل”.

وفي إطار تقديم تجربة روحانية خلال الشهر الفضيل، تبث “الجزيرة 360” صلاتي العشاء والتراويح مباشرة من المسجد الأقصى في القدس الشريف، والمسجد الأموي في دمشق، ومن قطاع غزة.

وتؤكد “الجزيرة 360” مكانتها بوصفها وجهة رائدة للمحتوى الرقمي خلال رمضان، من خلال إنتاجات نوعية وشراكات استراتيجية تعزز من جودة وإثراء المحتوى المقدم للجمهور.