بعد اعتقال أحدهم.. يهود حريديم يجددون احتجاجهم ضد التجنيد بالجيش الإسرائيلي (فيديو)

جدد متظاهرون من طائفة الحريديم اليهودية المتشددة دينيا، اليوم الأحد، احتجاجاتهم ضد التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي.

وأغلق المتظاهرون شارعا شرق تل أبيب احتجاجا على اعتقال الشرطة شابا رفض التجنيد، إذ تجمع العشرات وهتفوا ضد الخدمة العسكرية الإجبارية بالجيش.

فيما عمد بعض المتظاهرين إلى الجلوس على الأرض لعرقلة حركة المركبات، ما استدعى تدخل الشرطة الإسرائيلية التي قامت بإخلائهم.

وتتواصل احتجاجات طائفة الحريديم منذ قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، الصادر في 25 يونيو/ حزيران الماضي، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل وتمزيق أوامر الاستدعاء.

ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل، البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وعلى مدى عقود، تمكّن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي الحريديم من التجنيد، استجابةً لمطالب حزبي شاس ويهدوت هتوراه المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.