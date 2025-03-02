شاهد: لحظة عودة شاحنات المساعدات الموجهة إلى غزة من معبر كرم أبو سالم

وثقت مشاهد متداولة، اليوم الأحد، لحظة عودة شاحنات المساعدات عند معبر كرم أبو سالم قبل دخولها قطاع غزة بسبب قرار إسرائيل إغلاق المعبر.

والتقط إسرائيلي متطرف توقف الشاحنات، وقال إن الشاحنات التي وصلت اليوم ستعود، مطالبًا الحكومة بالاستمرار في هذا النهج.

وصباح اليوم، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قرر وقف دخول جميع البضائع إلى قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن حكومة نتنياهو توجيه أوامر إلى الجيش الإسرائيلي بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر.

من جانبها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن سلوك نتنياهو يخالف ما ورد في البند 14 من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على أن جميع إجراءات المرحلة الأولى تستمر في المرحلة الثانية.

وفي هذا السياق، دعت وزارة الداخلية في غزة المواطنين إلى التعامل بهدوء في إطار التزود باحتياجاتهم، مؤكدة أن جميع السلع الأساسية متوفرة، وحذرت التجار من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار.

ومساء أمس السبت، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وكان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/شباط المنقضي) مفاوضات مرحلته الثانية، لكن نتنياهو عرقل ذلك، إذ يريد تمديد المرحلة الأولى بهدف إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى في قطاع غزة.