شهيدان ومصابون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين شمال قطاع غزة (فيديو)

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الاسرائيلي استهدف مواطنين بشارع المصريين شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

واستهدفت طائرة مسيَّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين كانوا يتفقدون منازلهم شرق بيت حانون، مما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

كان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا.

وفي انتهاك جديد للاتفاق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “قررنا وقف دخول جميع البضائع إلى غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة”.

#عاجل | جيش الاحتلال يواصل إطلاق النار تجاه منازل الأهالي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/JohfnZdIuy — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 2, 2025

ابتزاز رخيص

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم، في بيان إن “قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية هو ابتزاز رخيص وجريمة حرب، وانقلاب سافر على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.

وأضاف البيان أن نتنياهو “يحاول فرض وقائع سياسية على الأرض بعد فشل جيشه في إرسائها على مدى 15 شهرًا من الإبادة الوحشية”.

وأدَّت انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار إلى “ارتقاء أكثر من 100 شهيد، وتعطيل إدخال وسائل الإيواء والإغاثة، وتعميق الكارثة الإنسانية في غزة”، حسب بيان حماس.