فلسطيني يشاهد منزله وجرافات الاحتلال تهدمه في مخيم نور شمس (فيديو)

وثقت كاميرا الجزيرة مباشر لحظة هدم قوات الاحتلال منزل أحد الفلسطينيين في مخيم نور شمس في الضفة الغربية المحتلة، بينما يقف المواطن عاجزًا أمام آليات الاحتلال.

وقال أمجد محمود إن الاحتلال هدم بيته أمام عينيه، مضيفًا أن “الجيش أخطر بهدم 11 منزلًا لكن يبدو أنه يقوم بهدم 18 منزلًا كانت تؤوي 48 أسرة”.

وأضاف “الوضع كارثي، الكل مشرد، عائلتنا تشردت في أماكن مختلفة. دخلنا رمضان وكل شخص في مكان مختلف، غير قادر على وصف هذا الشعور”.

وتابع “الأول كنا نفكر في العودة إلى صبارين (قرية هجَّر الاحتلال سكانها عام 1948 وتقع داخل الخط الأخضر)، الآن نفكر كيف سنعود إلى مخيم نور شمس”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن جرافات الاحتلال بدأت، أمس السبت، بهدم عدد من المنازل والمباني في المخيم الذي يقع شرقي مدينة طولكرم، وتدمير ما يحيط بها.

وقبل نحو أسبوع، أرسلت سلطات الاحتلال إخطارات بهدم 11 منزلًا بذريعة شق طريق يبدأ من ساحة المخيم اتجاه حارة المنشية.

وفي اليوم التالي للإخطار، أمهلت سلطات الاحتلال أصحاب المنازل المستهدفة 3 ساعات لدخول المخيم ونقل مستلزماتهم من منازلهم.

ونزح أكثر من 5500 من سكان مخيم نور شمس نتيجة للعملية العسكرية التي يشنها الاحتلال في المخيم منذ 21 يومًا، في حين بدأ عملية عسكرية على مدينة طولكرم القريبة ومخيمها منذ أكثر من 30 يومًا.