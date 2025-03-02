مصر تدين قطع إسرائيل للمساعدات عن غزة وتتهمها باستخدام “التجويع كسلاح” ضد الفلسطينيين

أدانت مصر، اليوم الأحد، قرار إسرائيل بفرض حصار كامل على قطاع غزة، واتهمتها باستخدام “التجويع كسلاح”.

وفي بيان عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، أكدت وزارة الخارجية المصرية “إدانة القاهرة القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية”.

وأشار البيان إلى أن “هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية”.

وشددت مصر من خلال البيان “على عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان، كسلاح ضد الشعب الفلسطيني”.

وطالبت مصر “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين”.

كما طالبت المجتمع الدولي بإدانة ما سمته “محاولات تحقيق الأغراض السياسة من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر”.

في هذا السياق، أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها “قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستخدامها كأداة للابتزاز والعقاب الجماعي”، وفق بيان لوزارة خارجيتها.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة pic.twitter.com/tXhaxLgqhI — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 2, 2025

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قرر، الأحد، وقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة.