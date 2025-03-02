وزير الخارجية الأمريكي يكشف حجم المبيعات العسكرية لإسرائيل منذ تولي ترامب

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس السبت، في بيان أنه وقَّع إعلانًا لتسريع تسليم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار.

وذكر روبيو في البيان أن القرار يأتي بعد إلغاء الحظر الجزئي على الأسلحة الذي فرضته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والذي منع تسليم بعض الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.

وأشار روبيو إلى أنه منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنصب، وافقت إدارته على مبيعات عسكرية لإسرائيل بنحو 12 مليار دولار.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي انتقاده لقرار إدارة بايدن التي فرضت شروطًا على المساعدات العسكرية لإسرائيل، قائلًا إن القرار كان في توقيت تواجه فيه تل أبيب “تهديدات متعددة من إيران ووكلائها”.

وأكد روبيو أن إدارة ترامب “ملتزمة بالاستمرار في استخدام جميع الأدوات المتاحة للوفاء بالتزام أمريكا الطويل الأمد بأمن إسرائيل بما في ذلك مواجهة التهديدات الأمنية”.

والاثنين الماضي، ألغت إدارة ترامب مذكرة صادرة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، كانت تهدف إلى ضمان عدم استخدام حلفاء الولايات المتحدة للأسلحة الأمريكية الصنع بما يخالف القانون الإنساني الدولي، حسب ما أفادت به صحيفة “واشنطن بوست”.

كما أصدر ترامب بعد أيام من توليه السلطة تعليمات للجيش برفع الحظر الذي فرضه بايدن على توريد قنابل تزن 2000 رطل إلى إسرائيل، وهي قنابل علّقها بايدن بسبب مخاوف من التأثير الذي قد تحدثه على السكان المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في مدينة رفح جنوبي القطاع التي نزح إليها الكثيرون هربًا من القصف الإسرائيلي المتواصل.