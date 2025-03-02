وزير الخارجية المصري يدعو إلى “التنفيذ الكامل” لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن وجود أفق سياسي يقود إلى قيام دولة فلسطينية هو الضمان الوحيد لعدم تكرار دائرة العنف، على حد وصفه.

وأضاف عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا أن بلاده تعوّل على دول الاتحاد الأوروبي لبذل مزيد من الجهد لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستدامته.

وقال عبد العاطي “نعمل مع الجانبين الأمريكي والقطري لضمان استدامة وقف إطلاق النار والبدء في التفاوض حول المرحلة الثانية”، مضيفًا أنه “بدون إنشاء دولة فلسطينية لن يكون هناك أمن وأمان في المنطقة”.

وشدد على أنه لا بديل على “التنفيذ الأمين والكامل” من كل طرف لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضح أن خطة إعادة إعمار قطاع غزة قد تم الانتهاء منها، وستُعرض على المجلس الوزاري العربي غدا وعلى القمة العربية قبل مشاركتها مع الأطراف الدولية.

وتابع قائلا “لا يمكن مشاركة أي طرف في تفاصيل الخطة قبل إقرارها من القادة والرؤساء والزعماء يوم 4 مارس/آذار”.

وأكد أن مصر ستعمل على حشد الدعم الدولي لتنفيذ خطة إعادة الإعمار، مشددا على رفض أي تهجير للفلسطينيين في إطار هذه الجهود.

وحذّر عبد العاطي من المساس بدور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدا أنه “لا بديل عن الأونروا في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية”.

من جهتها، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا إن الوضع في المنطقة معقد للغاية، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار قطاع غزة وللسلطة الفلسطينية.

وأضافت أن الاتحاد يدعم تهيئة الأجواء لحل الدولتين، ويدعو إلى محاولات جادة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية.