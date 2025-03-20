إصابة 13 أثناء توجههم للملاجئ.. الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون في يافا (فيديو)

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن قواتهم نفذت، اليوم الخميس، عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز (فلسطين 2)، مؤكدًا أن الهجوم أصاب هدفه بنجاح.

وأوضح سريع أن العملية جاءت نصرةً للشعب الفلسطيني وردًّا على “مجازر العدو الصهيوني” في قطاع غزة.

🔴 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف مطار بن غوريون بمنطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين٢، وبشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية وعددا من القطع الحربية التابعة لها 20-09-1446هـ 20-03-2025م#لستم_وحدكم#لن_نترك_غزة… pic.twitter.com/A0Z7b70sZ4 — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) March 20, 2025

كما أكد استمرار القوات المسلحة اليمنية في التصدي لما وصفه بـ”العدوان الأمريكي”، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة كثّفت هجماتها على القطع البحرية الأمريكية في البحر الأحمر، بما في ذلك استهداف حاملة الطائرات “يو إس إس هاري ترومان”، عبر صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيّرة.

وأضاف أن الضربات الأمريكية لن تمنع اليمن من استهداف إسرائيل، مشددًا على أن القوات المسلحة مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية، ودعم غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية، في حين أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب والقدس ومناطق وسط إسرائيل.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 13 شخصًا أثناء توجههم إلى الملاجئ عقب إطلاق الإنذارات، كما اضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مغادرة اجتماع في الكنيست والتوجه إلى منطقة محمية.

نتنياهو يتوعد الحوثيين

وعقب الهجوم، قال نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية إن الحوثيين “يدفعون الثمن بالفعل وسيدفعون أكثر”. ومن جهتها، أكدت القناة 12 الإسرائيلية استئناف العمل في مطار بن غوريون بعد تعطله مدة وجيزة.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يُطلق فيها صاروخ من اليمن على إسرائيل منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، الذي اخترقته إسرائيل.

ومساء الأربعاء، أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، تعرض مناطق عدة في البلاد إلى “عدوان أمريكي”، وذكرت قناة المسيرة أن الغارات استهدفت صنعاء ومدينة صعدة، شمالي اليمن، ومحافظة البيضاء، ومديرية الحزم في محافظة الجوف.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن قوات بلاده لا تواجه مشكلة في التصدي لهجمات الحوثيين، مشيرًا إلى أن “الهجمات على الجماعة ستستمر حتى يتم تحييد تهديدها للملاحة البحرية العالمية”.

و”تضامنا مع غزة” في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة.