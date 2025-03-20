الجيش السوداني: سنار خالية من التمرد.. والفرقة السادسة تعلن تنفيذ “عمليات نوعية” في محيط الفاشر

قال الجيش السوداني، يوم الأربعاء، إن ولاية سنار، جنوب شرقي البلاد، أصبحت “خالية من التمرد”، في إشارة لقوات الدعم السريع.

كما أعلن الجيش مقتل “العشرات” من أفراد الدعم السريع وتدمير عدد من المركبات الخاصة بها في مدينة الفاشر، بولاية شمال دارفور، غربي السودان.

وأعلن قائد عمليات قطاع النيل الأزرق بالجيش السوداني اللواء علي حسن بيلو، في بيان عبر صفحة القوات المسلحة على “فيسبوك”: “خلو ولاية سنار من التمرد”، وذلك نتيجة للانتصارات التي حققها الجيش مؤخرًا في منطقة “الدالي” و”المزموم”.

ودعا قائد عمليات قطاع النيل الأزرق مواطني ولاية سنار إلى العودة إلى منازلهم بعد أن أصبحت الولاية آمنة ومستقرة.

من جهة أخرى، أعلنت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني تنفيذ عمليات نوعية عدة في بعض المحاور على محيط مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر قوات الدعم السريع وتدمير شاحنة محملة بالإمدادات اللوجستية وثلاث مركبات قتالية.

كما أعلن الجيش مقتل وإصابة عدد من المدنيين جراء استهداف الدعم السريع عددا من المنازل والمدارس بالطائرات المسيّرة.

محور ولاية شمال دارفور – الفاشر

مراسل حربي – آسيا الخليفة قبلة

التقرير اليومي – أمس الثلاثاء ١٨ مارس ٢٠٢٥م

▪︎التحية لقواتنا المسلحة الباسلة والقوات المساندة على كافة المحاور، ونُبارك لها وللشعب السوداني الإنتصارات الأخيرة على طريق إجتثاث المليشيا المتمردة واستعادة الأمن… pic.twitter.com/CBslR2TTk1 — القوات المسلحة السودانية (@SudaneseAF) March 19, 2025

على صعيد آخر، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار إنه يتوقع القضاء على “التمرد” في معظم ولايات السودان بنهاية شهر إبريل/نيسان المقبل.

وأضاف عقار في منشور على “فيسبوك” استعداد الحكومة لإنهاء الحرب في البلاد، موضحا أنها تواجه “صعوبة في التواصل مع (الميليشيا) بسبب تعدد مراكز اتخاذ القرار إلى جانب وجود مرتزقة أجانب في صفوفها”.