التلفزيون السوداني: الجيش يقترب من السيطرة على القصر الرئاسي في الخرطوم

قال تلفزيون السودان في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس إن الجيش السوداني يقترب من السيطرة على القصر الرئاسي في الخرطوم وانتزاعه من قوات الدعم السريع في الحرب المستمرة منذ نحو عامين.

يأتي ذلك وسط معارك محتدمة بين الجيش السوداني الذي حقّق تقدّمًا كبيرًا في الخرطوم ومناطق أخرى وقوات الدعم السريع، التي تراجعت كثيرًا في العديد من المناطق.

اشتباكات عنيفة في محيط القصر

وأفادت مصادر عسكرية الجزيرة مباشر، في وقت سابق، أن اشتباكات عنيفة تدور في محيط القصر الرئاسي حيث يحاول الجيش السوداني استعادة السيطرة عليه وتحاول قوات الدعم السريع صد الهجوم.

وقالت إن الجيش السوداني شن هجمات مكثفة بالطيران المسيّر على تجمعات قوات الدعم السريع في شارع القصر في قلب العاصمة ومواقع أخرى في محيط القصر الرئاسي، كما شنّ قصفًا بالمدافع على تجمّعات الدعم السريع في المنطقة.

السيطرة على ولاية الخرطوم

وفي ولاية الخرطوم، المكوّنة من 3 مدن، أصبح الجيش يسيطر كلّيًّا على مدينة بحري (شمالًا)، ومعظم أنحاء مدينة أم درمان (غربًا)، ونحو 75% من عمق مدينة الخرطوم التي تتوسط الولاية وبها القصر الرئاسي والمطار الدولي، في حين لا تزال قوات الدعم السريع في أحياء من شرق المدينة وجنوبها.

وأمس الأربعاء، أعلن سلاح المدرعات في الجيش السوداني، تدمير مركبات قتالية تابعة لقوات الدعم السريع حاولت الهروب من القصر الرئاسي وسط الخرطوم، عبر شارع القصر متجهة نحو جنوبي العاصمة.

ونشر إعلام سلاح المدرعات بالجيش السوداني مقطعًا مصورًا على منصة إكس، يظهر اشتعال النيران في سيارات قتالية، وعمليات قصف مدفعي باتجاه تجمّعات قوات الدعم السريع في القصر الرئاسي في مركز العاصمة ومحيطه.

التقاء القوات

ويوم الاثنين، شدد الجيش السوداني الحصار على قوات الدعم السريع بالقصر الرئاسي وسط العاصمة، بعد إعلانه لأول مرة منذ اندلاع الحرب في إبريل/نيسان 2023 التقاء قواته بمقره الرئيسي بالخرطوم بقوات له أخرى من سلاح المدرّعات جنوبي الخرطوم.

وقال المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله في بيان “التحم اليوم فرسان المدرعات بأبطال الصمود بالقيادة العامة بعد تطهير مستشفى الشعب التعليمي من ميليشيا الدعم السريع”.

وبذلك سيطر الجيش على كل المداخل الجنوبية المؤدية إلى وسط الخرطوم؛ مما يمكّنه من الانفتاح شرقا وجنوبا لإكمال السيطرة على العاصمة، ويزيد الحصار على قوات الدعم السريع التي لا تزال بالقصر الرئاسي ومحيطه وسط العاصمة.

حصار مشدد

ومنذ اندلاع الحرب، كانت قوات الدعم السريع، تفرض حصارا مشددا على سلاح المدرعات أبرز القواعد العسكرية للجيش السوداني بالخرطوم، وتمنع عنها وصول الإمدادات، إلا أن هذا الوضع تغير بعد بدء الجيش عمليات هجومية بالعاصمة منذ سبتمبر/أيلول 2024.

وبتقدم الجيش الحالي وسط الخرطوم، يضيق الخناق ويفرض على قوات الدعم السريع التي تسيطر على القصر الرئاسي والمؤسسات الحكومية بوسط الخرطوم حصارا من جميع الاتجاهات.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف إبريل 2023، حربًا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، وتقدر جهات أخرى عدد القتلى بنحو 130 ألفا.