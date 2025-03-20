القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية في أول رد بعد تجدد العدوان على غزة (شاهد)

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان، اليوم الخميس، إنها قصفت مدينة تل أبيب “برشقة صاروخية ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

وتأتي الرشقة الصاروخية التي أطلقتها القسام، بعد 3 أيام من استئناف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة المحاصَر.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: “إطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق بوسط البلاد إثر عمليات إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة”.

האזעקות במרכז: 3 רקטות שוגרו מהרצועה – אחת יורטה ו-2 נפלו בשטחים פתוחים; מד"א: אין נפגעים@Doron_Kadosh https://t.co/9CA24RmG4K — גלצ (@GLZRadio) March 20, 2025

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن القبة الحديدية اعترضت صاروخين من غزة باتجاه تل أبيب.

وقال بيان للشرطة الإسرائيلية “نجري عمليات مسح في أعقاب سماع صفارات الإنذار في تل أبيب والمنطقة الوسطى لتحديد مناطق سقوط بقايا الصواريخ”.

وقالت مصادر طبية إن أكثر من 95 فلسطينيًّا استشهدوا وفُقد العشرات تحت الأنقاض جراء قصف الطائرات الإسرائيلية العديد من المنازل في قطاع غزة، اليوم الخميس.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الضحايا الفلسطينيين ارتفع الخميس إلى 506 شهداء، و909 مصابين، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة فجر الثلاثاء الماضي، وامتلأت ساحة مستشفى المعمداني في مدينة غزة بجثامين الأطفال والنساء إثر استهدافهم بالطائرات الحربية أثناء نومهم في منازلهم وفي خيام النازحين بشمالي القطاع، في أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.