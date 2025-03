اللجنة الوزارية العربية والإسلامية: غزة بحاجة ماسة إلى وقف دائم لإطلاق النار

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في غزة، أن الغارات الإسرائيلية على القطاع، تشكّل انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار ولقرارات الأمم المتحدة وللمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني.

ودعت اللجنة، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف عدوانها فورا على الفلسطينيين في غزة وإعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.

Statement by The Ministerial Committee Assigned by the Joint Arab Islamic Extraordinary Summit on #Gaza : https://t.co/4WWC4X6cmb #OIC pic.twitter.com/CHawyS5wMR

وأدانت اللجنة، الغارات التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين. وجددت مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وانتهاكاتها.

كما جددت اللجنة في هذا الصدد، الحاجة الماسة إلى وقف دائم لإطلاق النار ووقف التصعيد الإسرائيلي واستئناف الحوار والعودة إلى المفاوضات، من أجل تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولًا إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة.

وجددت اللجنة موقفها الثابت الذي يؤكد على أهمية تحقيق سلام عادل ودائم للقضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي والمعايير والمرجعيات المتفق عليها.

ويتضمن ذلك حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على خطوط عام 1967 وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

Weekly Report of the OIC Media Observatory on Israel's Crimes against the Palestinians 11-17 March 2025.

– Israeli Occupation Violates the Sanctity of Ramadan with Massacres, Attacks on Mosques, and Bans on Prayers

-Another Bloody Week Before Israel's Reversal of the Ceasefire… pic.twitter.com/6KmqemKVC0

— OIC (@OIC_OCI) March 18, 2025