بعد تسيرها إطلاق أمريكي في أفغانستان.. روبيو: قطر شريك موثوق ووسيط جدير بالثقة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن تقدير بلاده لدولة قطر لجهودها الدبلوماسية التي كانت عاملًا حاسمًا في تأمين إطلاق سراح المواطن الأمريكي، جورج غليزمان.

وقال روبيو: “أثبتت قطر مرارًا أنها شريك موثوق ووسيط جدير بالثقة وساعدت في تيسير مفاوضات معقدة”.

وأكد روبيو، مواصلة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، “عمله الدؤوب لإطلاق سراح جميع الأمريكيين المحتجزين ظلمًا حول العالم”.

وأشار روبيو إلى أن إطلاق سراح جورج خطوة إيجابية وبنّاءة، و”تذكير بأن هناك أمريكيين آخرين لا يزالون محتجزين في أفغانستان”.

George Glezmann is free. George was wrongfully detained in Afghanistan for two and a half years, but now he’s on his way to be reunited with his wife Aleksandra. Welcome home, George! 🇺🇸 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 20, 2025

بادرة حسن نية

وفي وقت سابق، أعلنت قطر أنها يسّرت الإفراج عن المواطن الأمريكي، غليزمان، الذي كان محتجزًا في أفغانستان، موضحة أنه وصل إلى الدوحة وسيغادر إلى بلاده في وقت لاحق.

وأكدت أن تجاوب حكومة تصريف الأعمال الأفغانية مع هذه العملية يُعد بادرة حسن نية، ويعكس استعدادها للتواصل والحوار مع المجتمع الدولي، لافتة إلى أن هذا النهج يستحق التشجيع لترسيخ التفاهم المتبادل والمضي قدمًا نحو حل القضايا العالقة جميعها.

لقاء عالي المستوى

وجرت محادثات، اليوم الخميس، في كابول في لقاء مباشر هو الأعلى مستوى من نوعه بين الولايات المتحدة وحركة طالبان منذ تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السلطة في يناير/كانون الثاني.

وذكرت وزارة الخارجية الأفغانية، في بيان، أن المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن، آدم بولر، التقى وزير الخارجية في إدارة طالبان، أمير خان متقي.

وقال البيان: “خلال الاجتماع، جرت مناقشات حول العلاقات الثنائية بين أفغانستان والولايات المتحدة، وإطلاق سراح سجناء، وتقديم الخدمات القنصلية للأفغان في الولايات المتحدة”.

وأفرجت الولايات المتحدة، في يناير/كانون الثاني، عن أفغاني أدانته محكمة أمريكية بتهم تهريب المخدرات والإرهاب، مقابل مواطنين أمريكيين محتجزين في أفغانستان.