بعد تسيرها إطلاق أمريكي في أفغانستان.. روبيو: قطر شريك موثوق ووسيط جدير بالثقة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن تقدير بلاده لدولة قطر لجهودها الدبلوماسية التي كانت عاملًا حاسمًا في تأمين إطلاق سراح المواطن الأمريكي، جورج غليزمان.

وقال روبيو: “أثبتت قطر مرارًا أنها شريك موثوق ووسيط جدير بالثقة وساعدت في تيسير مفاوضات معقدة”.

وأكد روبيو، مواصلة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، “عمله الدؤوب لإطلاق سراح جميع الأمريكيين المحتجزين ظلمًا حول العالم”.

وأشار روبيو إلى أن إطلاق سراح جورج خطوة إيجابية وبنّاءة، و”تذكير بأن هناك أمريكيين آخرين لا يزالون محتجزين في أفغانستان”.

George Glezmann is free. George was wrongfully detained in Afghanistan for two and a half years, but now he’s on his way to be reunited with his wife Aleksandra. Welcome home, George! 🇺🇸

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 20, 2025