حماس تؤكد استمرار المحادثات مع الوسطاء لوقف العدوان وإلزام الاحتلال بالاتفاق

أعلن المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد اللطيف القانوع، أن المحادثات مستمرة مع الوسطاء بشأن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، موضّحًا أن الهدف هو إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق، وإجباره على التراجع عن مخططاته العدوانية.

وأضاف القانوع، في بيان، اليوم الخميس، أن حماس متمسّكة باتفاق وقف إطلاق النار وتعمل مع الوسطاء لتجنّب اندلاع الحرب بشكل دائم، مؤكّدًا أن الحركة تسعى لإجبار الاحتلال على الانسحاب من قطاع غزة.

ودعا القانوع إلى تحرّك عاجل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الحصار المفروض عليه وتجنيب غزة المزيد من الأزمات، محذرًا من أن حصار غزة والحرب عليها يشكّلان تهديدًا مباشرًا لحياة السكان.

“لا هجرة إلا إلى القدس”

وفي بيان منفصل، أكدت حماس أن تكرار التهديدات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين من أرضهم يعكس الأزمة الداخلية لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وشددت على أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدًا في أرضه وسيفشل جميع محاولات التهجير القسري أو الطوعي، مؤكّدة أنه “لا هجرة إلا إلى القدس”.

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل جرائم إبادتها الجماعية بغزة، بشن غارات جوية عنيفة على نطاق واسع استهدفت المدنيين، مخلفة أكثر من 470 شهيدا، حسب الدفاع المدني بغزة.