سند أبو الروس.. طفل يقضي عيد ميلاده داخل العناية المركزة بفعل القصف الإسرائيلي (شاهد)

بينما كان يستعد الطفل سند أبو الروس وعائلته، للاحتفال بالذكرى الثانية ليوم ميلاده، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلهم دون سابق إنذار، ما أسفر عن إصابة الطفل إصابات خطيرة أودت به إلى العناية المركزة في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وتحدثت جدة الطفل للجزيرة مباشر، عن حالة حفيدها، فقالت “الضربة أجت في رأسه، ومش عارفين شو إللي صار معه، بالأول لما غرزوه، حكينا الحمد لله إنها على قد هيك”، مضيفًة “بعد شوي الولد تشنج، وفقد السيطرة على أعصابه، وبطل يقدر يمسك إشي بيده، وصرنا هلقيت بنادي عليه ما برد، ومش سامعنا أصلاً”.

“طفل بريء، شو عمل؟!”

وبحزن وأسى تساءلت عما فعله حفيدها الطفل ليتم استهدافه وتحويله لجثة هامدة، فقالت “اليوم عيد ميلاده صار سنتين، هل هادي الهدية الي أجته؟، طفل بريء، شو عمل عشان يصير فيه زي هيك ويتحول لجثة هامدة؟”. وختمت حديثها مؤكدة “ما دام الله معنا، لا نبالي بمن علينا، والحمدالله على ما أصابنا”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، استشهاد 710 فلسطينيين منذ الثلاثاء الماضي، جراء مواصلة إسرائيل حربها على القطاع، فيما أفاد المتحدث باسم الوزارة خليل الدقران، بوصول أكثر من 900 جريح إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضاف الدقران أن 70 % من المصابين هم من الأطفال والنساء، موضحا أن معظمهم تعرضوا لإصابات وصفت بالخطرة.

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل جرائم إبادتها الجماعية بغزة، بشن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدفت المدنيين، في هجمات تعد أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.