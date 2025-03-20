شاهد: أول ظهور لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بعد اعتقاله

نشرت وسائل إعلام تركية صورًا تُظهر اللحظات الأولى بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو.

وجاء هذا الظهور عقب صدور قرار اعتقاله على خلفية القضايا القانونية المرفوعة ضده، وسط اهتمام واسع من وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأصدر مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبو​​​​​​​ل مذكرة توقيف لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، و99 شخصا آخرين، بتهم “الفساد والرشوة والإرهاب”.

صور نشرتها وسائل إعلام تركية للصور الأولى بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو pic.twitter.com/UDjLxzLgB1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 20, 2025

ومن بين المعتقلين رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، ومستشاره مراد أونغون، ورئيس بلدية شيشلي رسول إمراه شاهان، ورئيس بلدية بيليك دوزو مراد جاليك، والموسيقي إركان ساتشي، إلى جانب 84 مشتبها فيهم آخرين.

والأربعاء، أُلقي القبض أيضًا على رجل الأعمال علي نوح أوغلو في مدينة إسطنبول وبحوزته 40 مليون ليرة تركية نقدا (1.05 مليون دولار أمريكي)، وهو أحد المشتبه فيهم في تحقيق الفساد الشامل.

ويُعد إمام أوغلو، العضو البارز في حزب الشعب الجمهوري، من أشد منتقدي الحكومة التركية.

وندد فريقه القانوني بالتهم ووصفها بأنها “لا أساس لها”، معتبرًا أن التحقيقات “محاولة لإضعاف قيادة المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها عام 2028”.