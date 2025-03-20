ضرب هندي مسلم حتى الموت لرفضه المشاركة في الاحتفال بمهرجان هندوسي (فيديو)

تعرض رجل مسلم، يبلغ من العمر 55 عامًا، للضرب حتى الموت على يد مجموعة من المتطرفين الهندوس بعد أن منعهم من رش الألوان عليه خلال احتفالات مهرجان “هولي” الهندوسي في ولاية أوتار براديش شمال الهند.

ووقعت الجريمة في 15 مارس/آذار بمنطقة أونّاو، عندما كان الضحية، ويدعى محمد شريف، في طريقه إلى السوق لجلب مستلزمات شهر رمضان لأسرته.

رش الألوان

وقال محمد منهاج، صهر الضحية، للجزيرة مباشر “حاول بعض الأطفال رش الألوان عليه، لكنه منعهم من القيام بذلك. ثم جاء عدد من الأشخاص البالغين وقتلوه”.

وتقدم أهل الضحية ببلاغ لشرطة منطقة كوتوالي ضد 4 رجال هندوس، ووفقًا لتقرير الشرطة، الذي اطلعت عليه الجزيرة مباشر، فقد ورد في الشكوى أن المعتدين، قاموا بضرب شريف حتى الموت أثناء عودته على متن عربة محملًا ببضائع متعلقة بشهر رمضان.

وجاء في التقرير أن الجناة “أخرجوه من العربة وبدأوا في ضربه، كما سبوه بشتائم دينية وضربوه حتى الموت”.

تقرير الطب الشرعي

إلا أن الشرطة زعمت في بيان لها أن شريف توفي نتيجة إصابته بسكتة قلبية أثناء محاولته الهروب لحماية نفسه من الألوان.

وجاء في بيان الشرطة “أُجري تشريح للجثة من قبل فريق من الأطباء، وأظهر تقرير التشريح أن سبب الوفاة هو سكتة قلبية، ولم يُعثر على أي علامات إصابة على جسد المتوفى. وتواصل الشرطة التحقيق بشكل دقيق في جميع الحقائق الأخرى”.

لكن منهاج قال للجزيرة مباشر إن شريف كان بصحة جيدة قبل الحادث، وأضاف “خرج من منزله في حالة جيدة. لم يكن يعاني من أي مشكلة صحية. وبعد خمس دقائق، رشوه بالألوان، ثم طاردوه وضربوه. أصيب بنوبة قلبية من شدة الخوف. الاعتداء كان السبب الرئيسي وراء وفاته”.

وقال أفراد أسرة الضحية إن الجناة سرقوا مبلغ 5 آلاف روبية (57.6 دولارا) من جيب شريف أثناء الاعتداء عليه، وأضافوا أن شريف ظل يطلب من المحتفلين بعيد “هولي” ألا يرشوا عليه الألوان، لكنهم لم يتوقفوا عن ذلك.

غضب واسع بين المسلمين

وأثار الحادث غضبًا عارمًا بين المسلمين في المنطقة، إذ تجمعوا بالقرب من موقع الحادث وفي منزل شريف، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية، واعتقال الجناة على الفور، ما أضطر السلطات إلى نشر قوات الشرطة للسيطرة على الوضع.

وقال نفيس خان، أحد القيادات المسلمة في المنطقة، للجزيرة مباشر إن الشرطة تحاول توجيه القضية إلى اتجاه آخر بالقول إن شريف توفي نتيجة نوبة قلبية.

واتهم أسد الدين أويسي، وهو عضو بارز في البرلمان الهندي، الشرطة بحماية المتهمين، وقال “قُتل شريف بعد أن اعترض على رش الألوان. الشرطة تريد إغلاق القضية بالقول إنها نوبة قلبية وليست جريمة قتل”.

وكثيرا ما يشهد مهرجان “هولي” وقوع اشتباكات ونزاعات وهجمات بسبب إساءة المحتفلين الهندوس واستغلالهم المهرجان لمضايقة الناس، وفي يوم مهرجان “هولي”، الجمعة، وصلت الشرطة العديد من البلاغات بوفيات في مناطق مختلفة من البلاد.