طبيب مغربي يبكي مذهولا وهو يكبر وسط جثامين الشهداء في غزة (فيديو)

أظهر مقطع “فيديو” متداول طبيبا يسير مذهولا وهو يكبر وسط عدد كبير من جثامين الشهداء داخل مستشفى في قطاع غزة.

وقال مستخدمون إن الطبيب الذي يظهر في المقطع هو يوسف بو عبد الله من المغرب، مضيفين أنه كان يسير وسط جثامين الشهداء في المستشفى الإندونيسي ببيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

ويظهر الطبيب وهو يبكي مرددا: “الله أكبر ولله الحمد”، فيما يمشي بين جثامين الشهداء.

لم يسعه سوى التكبير.. طبيب مغربي يسير مذهولا باكيا وسط جثامين الشهداء المتكدسة في المستشفى الإندونيسي بـ #غزة جراء مجازر الاحتلال الإسرائيلي pic.twitter.com/Z0C4EnbMQ0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 20, 2025

وقال مدير المستشفى الإندونيسي مروان السلطان، اليوم الخميس، إن المستشفى استقبل الليلة الماضية “أشلاء 43 شهيدا و82 إصابة معقّدة”.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، استشهاد أكثر من 500 شخص وجرح أكثر من 900، منذ فجر الثلاثاء الماضي، بسبب قصف جيش الاحتلال للقطاع.