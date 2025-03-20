سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

طبيب مغربي يبكي مذهولا وهو يكبر وسط جثامين الشهداء في غزة (فيديو)

المستشفى الإندونيسي قطاع غزة شمال
فلسطينيون يجلسون بجانب جثامين أقاربهم الشهداء في المستشفى الإندونيسي (الفرنسية)
20/3/2025-|آخر تحديث: 20/3/202511:39 PM (توقيت مكة)

أظهر مقطع “فيديو” متداول طبيبا يسير مذهولا وهو يكبر وسط عدد كبير من جثامين الشهداء داخل مستشفى في قطاع غزة.

وقال مستخدمون إن الطبيب الذي يظهر في المقطع هو يوسف بو عبد الله من المغرب، مضيفين أنه كان يسير وسط جثامين الشهداء في المستشفى الإندونيسي ببيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

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ويظهر الطبيب وهو يبكي مرددا: “الله أكبر ولله الحمد”، فيما يمشي بين جثامين الشهداء.

وقال مدير المستشفى الإندونيسي مروان السلطان، اليوم الخميس، إن المستشفى استقبل الليلة الماضية “أشلاء 43 شهيدا و82 إصابة معقّدة”.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن أكثر من 500 شخص استشهدوا وجرح أكثر من 900، منذ فجر الثلاثاء الماضي، بسبب قصف جيش الاحتلال للقطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر

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