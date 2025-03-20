ساحات المستشفيات تكتظ بعشرات الجثث.. الاحتلال يواصل قصف غزة ويستهدف المدنيين (فيديو)

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، جراء القصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إحصائيات الشهداء وقالت “وصل مستشفيات قطاع غزة 85 شهيدا، و133 حالة إصابة، نتيجة الاستهداف والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الخميس، إن عددا من الضحايا، لا يزال تحت الركام وجار العمل على انتشال جثامينهم.

ارتفاع عدد الشهداء

وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أن عدد القتلى الفلسطينيين ارتفع اليوم الخميس إلى 504، نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية منذ فجر الثلاثاء.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للشهداء منذ استئناف العدوان فجر الثلاثاء وحتى ظهر اليوم هو 504 شهداء من بينهم أكثر من 190 شهيدا من الأطفال” وقال إنه تم نقل 34 شهيدا اليوم إلى المستشفيات”.

وأفادت مراسلة الجزيرة مباشر، في وقت سابق، بوصول 40 شهيدا إلى مجمع ناصر والمستشفى الأوروبي جراء قصف الاحتلال للمناطق الجنوبية من قطاع غزة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن أكثر من 50 شهيدا، وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي جراء قصف الاحتلال لبيت لاهيا شمالي القطاع.

غارات جوية متواصلة

وأعلن المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع، وصول 510 شهداء وأكثر من 900 مصاب إلى المستشفيات خلال الـ48 ساعة الماضية.

كما أفاد مراسل الجزيرة مباشر بتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق وسط محور نتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه.

وكشفت مصادر للجزيرة مباشر، إطلاق آليات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم، النار باتجاه منطقة المغراقة شمالي مخيم النصيرات، جنوب مدينة غزة شمالي القطاع.

المستشفى الإندونيسي

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن عشرات الشهداء والمصابين، وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي جراء قصف الاحتلال عدة منازل في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن أكثر من 15 شهيدا ارتقوا، جراء قصف من الاحتلال استهدف منزل عائلة “أبو حليمة” في مدينة بيت لاهيا شمالي.

وكشفت مصادر للجزيرة مباشر، عن شهداء ومصابين جراء استهداف الاحتلال منزل عائلة “أبو نصر” في حي السلاطين بمدينة بيت لاهيا.

هيومن رايتس ووتش: الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب أثناء احتلاله مستشفيات #غزة ويجب محاسبة المسؤولين الإسرائيليين، ما تعليقك؟ – يمكنك التعبير عن رأيك عبر تصوير مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقتين وسيتم بثه على شاشة #الجزيرة_مباشر – رابط قناة التيلغرام:https://t.co/Y6PnLCRzFV -… pic.twitter.com/sTzKLRwSMk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 20, 2025

خان يونس ورفح

وفي خان يونس قال مراسل الجزيرة مباشر، إن 26 شهيدا هم ضحايا غارات الاحتلال فجر اليوم الخميس على أكثر من 10 منازل في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر، أن الاحتلال شنّ غارات جوية مكثفة استهدفت بلدة عبسان شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأفاد بوصول 24 شهيدا إلى المستشفى الأوروبي جراء غارات على منازل شمال مدينة رفح وشرقي خان يونس.

وفي رفح، قالت مصادر للجزيرة مباشر إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مسجد الشهداء في مخيم الشابورة وسط المدينة الواقعة جنوبي القطاع.

ويأتي استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

انهيار امرأة فاقدة الوعي لحظة توديع جثـ،ـامين أفراد من عائلتها استشهـ،ـدوا جراء قصف إسرائيلي على منزلهم في بيت حانون pic.twitter.com/Z7n3S3Tjh7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 20, 2025

استهداف منازل المواطنين

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مراسلها أن 7 مواطنين استشهدوا، جراء استهداف الاحتلال منزل عائلة “أبو ديب” في بني سهيلا، كما استشهد 8 مواطنين بقصف منزل لعائلة “أبو دقة” في عبسان الكبيرة.

وقالت إن عددا من الشهداء ارتقوا جراء استهداف الاحتلال منزل عبد الرحمن المجايدة في ميراج، و8 شهداء جراء استهداف منزل لعائلة “أبو دقة”، و3 شهداء جراء استهداف منزل عائلة العمور في بلدة الفخاري.

أكثر من 70 شهيدا في اليوم الثاني من تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة

https://t.co/CTSgHoUaFy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 20, 2025

وأشارت إلى استشهاد 10 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة جبر في منطقة مصبح شرق رفح، و7 شهداء جراء استهداف منزل في حي السلاطين غرب بيت لاهيا.

وكانت قوات الاحتلال، قد استأنفت عدوانها على قطاع غزة، فجر الثلاثاء الماضي، بعد توقف لأكثر من شهرين، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 400 مواطن غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

ويأتي العدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.