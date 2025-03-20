مدير المستشفى الإندونيسي بغزة: استقبلنا في ليلة أشلاء 43 شهيدا و82 إصابة معقّدة (فيديو)

كشف مروان السلطان مدير المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، صورة مأساوية للأوضاع في مستشفيات غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، وقال “استقبلنا الليلة الماضية أشلاء 43 شهيدا و82 إصابة معقّدة”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، عن 506 شهداء و909 مصابين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء.

“الوضع كارثي”

وقال مدير المستشفى الإندونيسي للجزيرة مباشر “الوضع كارثي ونتعرض لإبادة جماعية في قطاع غزة”، مشيرًا إلى أن هناك “حملة لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة”، وقال “تم إزالة عائلات كاملة من السجل المدني”.

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه مصادر الجزيرة مباشر، بوصول أكثر من 50 شهيدًا إلى المستشفى الإندونيسي جراء قصف الاحتلال لبيت لاهيا شمالي القطاع، اليوم الخميس.

وطالب مدير المستشفى الإندونيسي، المجتمع الدولي بتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الوضع الكارثي في غزة، مؤكدًا أن الوضع في القطاع “صعب ومعقد”، في ظل نقص الطواقم والمستلزمات الطبية.

تكدس جثامين الشهداء

وفي جنوب القطاع، قالت مراسلة الجزيرة مباشر، إن 56 فلسطينيا استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس ورفح منذ الليلة الماضية.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بوصول 38 شهيدا إلى المستشفى الأوروبي جراء قصف الاحتلال الذي استهدف خان يونس ورفح.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر، أن قصفا بالمدفعية وإطلاق نار من قبل آليات الاحتلال المتمركزة وقع على محور صلاح الدين باتجاه منازل المواطنين.

وأضاف أن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت النار باتجاه طواقم الدفاع المدني خلال عملهم في منقطة عبسان الكبيرة بخان يونس في جنوب القطاع، وقال إن الاحتلال قصف المناطق الغربية من محور نتساريم.