مصر وقطر تبحثان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضمان تنفيذ مراحله الثلاث

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، هاتفيا، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدة ملفات هامة تتعلق بالوضع في قطاع غزة والمنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم الخميس، أن الوزير عبد العاطي بحث مع رئيس الحكومة القطرية مستجدات الأوضاع في غزة، وكذلك الجهود المشتركة للبلدين لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضمان تنفيذ مراحله الثلاث بشكل كامل وفعال.

وتناول الاتصال العمل المشترك من أجل تدشين تسوية سياسية تضمن الاستقرار المستدام في المنطقة، عبر إقامة دولة فلسطينية وفقًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما تم الاتفاق على ضرورة استمرار التنسيق بين مصر وقطر لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة، والعمل على تعزيز الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.

التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار

وأضاف البيان، أن الوزير عبد العاطي بحث مع نظيره القطري التنسيق بين الجانبين في إطار التحضيرات لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي يهدف إلى تقديم الدعم العاجل واللازم للإسهام في إعادة إعمار ما دمرته الأعمال العسكرية.

كما تم التباحث حول سبل التنسيق للترويج للخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، استشهاد 710 فلسطينيين منذ الثلاثاء الماضي، جراء مواصلة إسرائيل حربها على القطاع، فيما أضاف المتحدث باسم الوزارة خليل الدقران وصول أكثر من 900 جريح إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ضرورة استئناف الحوار والعودة إلى المفاوضات

وفي وقت سابق، استنكرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وقصفها المباشر لمناطق مأهولة بالمدنيين العزل.

واعتبرتها انتهاكًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، وتشكل تهديدًا وضررًا إضافيًا على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصعيدًا ينذر بتوسع الصراع الإقليمي.

بيان عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة 🔗لقراءة المزيد: https://t.co/UsTF4HjJvd#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/vSahzBtR2W — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) March 20, 2025

وجددت اللجنة مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتدخل الفوري للضغط على إسرائيل للوقف الفوري لعدوانها وانتهاكاتها، وإلزام إسرائيل بإعادة التيار الكهربائي في غزة، وفتح كافة المعابر لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل موسع ومستمر إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وجددت اللجنة في هذا الصدد الحاجة الماسة إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار ووقف التصعيد الإسرائيلي واستئناف الحوار والعودة إلى المفاوضات، من أجل تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولاً إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة.

كما جددت موقفها الثابت الذي يؤكد على أهمية تحقيق سلام عادل ومستدام للقضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

وتضم اللجنة، التي شُكّلت بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023، في عضويتها وزراء خارجية كل من قطر ومصر والسعودية والأردن والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.