أول تعليق من الدعم السريع بعد سيطرة الجيش السوداني على القصر الجمهوري

قالت قوات الدعم السريع السودانية، في بيان، ظهر اليوم الجمعة، إنها لا تزال موجودة في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، وإن المعركة مع الجيش لم تنتهِ بعد.

وفي أول رد فعل على إعلان الجيش السوداني السيطرة على القصر الرئاسي وسط الخرطوم، قال الدعم السريع إن “معركة القصر الجمهوري لم تنتهِ بعد وقواتنا ما زالت موجودة في محيط المنطقة”.

من جانبه قال الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن “سقوط القصر الجمهوري لا يعني خسارة الحرب”.

إن البسالة والشجاعةوالصمود التي سطرها أشاوس القصر الجمهوري

تعتبر من أعظم البطولات والتضحيات

فإن سقط القصر الجمهوري هذا لا يعني خُسران الحرب بالأمس القريب حققت قواتنا إنتصارات كبيرة في منطقة المالحة بشمال دارفور وجحافل قواتنا متقدمة الآن، الحرب مستمرة حتى تحقيق النصر الشامل… pic.twitter.com/8W6jQBWL4P — الباشا طبيق (@Elbashatbaeq) March 21, 2025

عملية عسكرية في القصر الرئاسي

وأفاد الدعم السريع، بمقتل أكثر من 89 من أفراد الجيش وتدمير آليات عسكرية مختلفة خلال تنفيذ قواتها عملية عسكرية استهدفت تجمعًا للجيش داخل القصر الجمهوري.

وقالت قوات الدعم السريع إنها ستواصل القتال للقضاء على ما سمتهم بـ”فلول الحركة الإسلامية”، بحسب ما جاء في البيان.

وجاء في بيانها أن قواتها ما زالت موجودة في محيط المنطقة، و”تقاتل بكل شجاعة وإصرار من أجل تحرير جميع المواقع التي احتلها الجيش وصولًا إلى تحرير كامل الوطن”، وفقًا للبيان.

وقالت قوات الدعم السريع إنها “مصممة على إنهاء هذه الحرب لمصلحة الشعب السوداني وعدم السماح للحركة الإسلامية وجيشها أن تهدد مستقبل شعبنا الذي يتوق إلى الحرية والعدالة وبناء السودان على أسس جديدة”.

“لا توجد أي جيوب للميليشيا”

من جانبه أكد الجيش السوداني، إن قواته استعادت القصر الجمهوري والوزارات السيادية، وأمّنتها تأمينًا كاملًا.

وقال قائد العمليات في الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم اللواء محمد عبد الرحمن البيلاوي، للجزيرة مباشر “قواتنا استعادت وأمّنت القصر الجمهوري والوزارات السيادية تأمينًا كاملًا”.

وأكد أنه “لا توجد أي جيوب من ميليشيا الدعم السريع في القصر الرئاسي والوزارات السيادية”، مردفًا “قوات الميليشيا الموجودة في وسط الخرطوم تم منعها من الانسحاب جنوبا وأمامها خيارين الاستسلام أو الهلاك”.

“استرداد” القصر الرئاسي

وصباح اليوم الجمعة، أعلن الجيش السوداني، “استرداد” القصر الرئاسي بالعاصمة، لأول مرة منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو عامين.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، في بيان، إنه تمت السيطرة على القصر الرئاسي وسط الخرطوم.

وأضاف بيان أن قوات الجيش “سحقت” ما وصفها بميليشيا الدعم السريع في القصر الرئاسي ومنطقة السوق العربي، وسط الخرطوم.