استشهاد 8 فلسطينيين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على غزة (فيديو)

استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن 6 فلسطينيين بينهم 5 أطفال استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وأشار المراسل إلى وصول جثث الشهداء إلى مستشفى المعمداني.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة عبسان شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت مشاهد، حصلت عليها كاميرا الجزيرة مباشر، لحظة وصول فلسطيني أصيب إلى مستشفى العودة في النصيرات بعد قيام الطيران المروحي باستهداف مجموعة مواطنين في المغراقة وسط قطاع غزة.

وأصيب مواطنون جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف مركز إيواء المناصرة قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

وصباح اليوم، استهدفت غارة إسرائيلية أرضًا زراعية شرق مخيم البريج، كما استهدفت غارة أخرى منطقة العطاطرة في مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع.

واستأنفت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، عدوانها على قطاع غزة بشن غارات جوية عنيفة على نطاق واسع استهدفت المدنيين، مخلفة عشرات الشهداء.