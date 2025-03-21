البرهان يحذر من تقسيم السودان إذا لم تتم “إزالة” الدعم السريع (فيديو)

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان تمسُّكه بعدم التفاوض مع قوات الدعم السريع، واستكمال القتال “حتى إزالتهم”، وذلك بعد ساعات من سيطرة الجيش على القصر الجمهوري في الخرطوم.

وقال البرهان، في كلمة مصورة من ولاية القضارف شرقي السودان، اليوم الجمعة “المعركة لها ثمن، والمواطنون يقفون مع القوات المسلحة”.

وأضاف “لن نحيد عن طريق الشهداء، ومصممون على إنهاء التمرد وزوال الطغمة القاتلة”. وتابع “لا تفاوض مع الدعم السريع، ونعمل على إزالتهم”.

وأكمل في كلمته التي توعَّد فيها الدعم السريع “قدَّمنا آلاف الشهداء في الحرب ضد الدعم السريع، ولن تذهب دماؤهم هدرًا”.

ويرى البرهان أنه إذا لم تتم “إزالة” الدعم السريع فسوف يجري تقسيم السودان، وقال “إذا لم نُنهِ هذا الخطر فسوف يُقسَّم السودان، والمتمردون يملكون أسلحة حصلوا عليها من دول ساندتهم”.

وصباح الجمعة، أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، السيطرة على القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، لأول مرة منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو عامين.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ إبريل/نيسان 2023، حربًا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدَّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.