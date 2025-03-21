البيان الأول للجيش السوداني عقب “استرداد” القصر الرئاسي في الخرطوم (فيديو)

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، صباح اليوم الجمعة، السيطرة على القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، لأول مرة منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو عامين.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، في بيان أن قوات الجيش “سحقت” ما وصفها بـ”ميليشيا” الدعم السريع في القصر الرئاسي ومنطقة السوق العربي وسط الخرطوم.

عاجل | الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على القصر الجمهوري واغتنام عتاد عسكري من قوات الدعم السريع#الجزيرة_مباشر | #السودان pic.twitter.com/OXFRHqMr6s — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 21, 2025

“سحق” الدعم السريع

وقال إن قوات الجيش، كبّدت الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، مشيرًا إلى أن قواتهم ستمضي قدمًا في كل محاور القتال حتى يكتمل النصر باستعادة السيطرة على جميع أنحاء البلاد.

وكان جنود من الجيش السوداني والقوات المتحالفة، قد نشروا مقاطع “فيديو” تبيّن انتشارهم داخل القصر الرئاسي ومحيطه بالخرطوم، في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ إبريل/نيسان، عام 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

مواصلة التقدم

ويوم أمس الخميس أعلن أفراد من الجيش السوداني، مواصلة التقدم وسط العاصمة الخرطوم، والسيطرة على مواقع استراتيجية قرب القصر الرئاسي.

وأفادت مصادر بالجيش السوداني، للجزيرة مباشر، أمس أن قواتهم تطوّق القصر الرئاسي وسط العاصمة، وأن طلائع من قواته تستعد لاقتحامه.

وقالت المصادر للجزيرة مباشر، مساء أمس الخميس، إن قوات الجيش دمرت عددًا من العربات القتالية “التابعة للمليشيا، حاولت فك الحصار عن القصر الرئاسي”.

بعد معارك عنيفة

وتأتي هذه التطورات بعد معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط الخرطوم وبمحيط القصر الرئاسي، منذ ليلة الأربعاء الماضي.

وأعلن الجيش السوداني يوم الاثنين، أن سلاح المدرعات تمكن من فرض حصار على قوات الدعم السريع وسط الخرطوم من الاتجاهات جميعها.

وفي الآونة الأخيرة خلال الأسابيع الماضية، بدأت مساحات سيطرة الدعم السريع، تتناقص لصالح الجيش السوداني في ولايات الخرطوم والجزيرة، والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار والنيل الأزرق.