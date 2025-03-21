الجيش السوداني يسيطر على القصر الجمهوري في الخرطوم (شاهد)

سيطر الجيش السوداني في وقت مبكر، من صباح اليوم الجمعة، على القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، ولأول مرة منذ اندلاع القتال مع قوات الدعم السريع منذ نحو عامين.

ونشر أفراد من الجيش السوداني، مقاطع مصورة توثق لحظة دخولهم القصر الرئاسي، بعد معارك استمرت أيامًا مع قوات الدعم السريع.

تدمير عربات الدعم السريع

وكانت مصادر بالجيش السوداني، أفادت للجزيرة مباشر، بأن قواتهم تطوّق القصر الرئاسي وسط العاصمة، وأن طلائع من قواته تستعد لاقتحامه.

وقالت المصادر للجزيرة مباشر، مساء أمس الخميس، إن قوات الجيش دمّرت عددًا من العربات القتالية “التابعة للمليشيا، حاولت فك الحصار عن القصر الرئاسي”.

وأظهرت مقاطع نشرها أفراد من الجيش السوداني على مواقع التواصل مقاطع مصورة توثّق لحظة دخولهم القصر الرئاسي، بعد معارك استمرت أيامًا مع قوات الدعم السريع.

استعادة القصر الجمهوري

ونقلت “رويترز” عن مصادر عسكرية، أن أفرادًا من قوات الدعم السريع دخلت مباني ومحال تجارية في غرب وسط الخرطوم.

وقال وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر، عقب سيطرة الجيش على القصر “اليوم ارتفع العلم فوق القصر الرئاسي والرحلة ماضية حتى يكتمل النصر”.

كما قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن الشعب “شيّع المشروع السياسي لعصابات التمرد وداعميها إلى مثواه الأخير”، باستعادة قواتنا للقصر الجمهوري في الخرطوم.

وتأتي معركة استعادة القصر الجمهوري في إطار احتدام الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع لإحكام السيطرة على العاصمة الخرطوم، التي استولت قوات الدعم السريع على مساحات منها في بداية الحرب.

وفي العاصمة، استعاد الجيش قبل فترة قصيرة السيطرة على مساحات كبيرة من الخرطوم، من بينها بحري، المعروفة بالخرطوم شمال، ومنطقة شرق النيل الواقعة شرقا.