القضاء الأمريكي يمنع إدارة ترامب من ترحيل باحث هندي بتهمة “الدعاية لحماس”

قالت وكالتا “رويترز” و”أسوشيتد برس” للأنباء، اليوم الجمعة، إن محكمة أمريكية أمرت بعدم ترحيل باحث هندي يدرس في جامعة جورج تاون في واشنطن بعد أن احتجزته السلطات بتهمة “نشر دعاية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وألقت السلطات الأمريكية القبض على الباحث الهندي “بدر خان سوري”، الذي يحمل تأشيرة دراسية، الاثنين الماضي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، مساء الأربعاء، عبر “إكس” إن سوري كان “ينشر دعاية حماس بشكل نشط ويروج لمعاداة السامية على وسائل التواصل الاجتماعي”، واتهمت الباحث أيضا بأنه مقرب من “مستشار كبير” للحركة الإسلامية الفلسطينية.

وأضافت المتحدثة أن السلطات الأمريكية قررت ترحيله بموجب مادة من قانون يتعلق بالأجانب الذين قد يؤدي وجودهم على الأراضي الأمريكية إلى الإضرار بالسياسة الخارجية الأمريكية، على حد وصفها.

وقال متحدث باسم جامعة جورج تاون إن الجامعة لم تتلق سببا لاحتجاز سوري، كما أنها لا تعلم أن سوري شارك في أي نشاط غير قانوني.

ويأتي هذا بعد أيام من اعتقال السلطات الأمريكية الطالب في جامعة كولومبيا محمود خليل، وتسعى إلى ترحيله بسبب مشاركته في احتجاجات مناصرة للفلسطينيين.

وأثارت إجراءات الإدارة الأمريكية احتجاجات من الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية والمهاجرين، التي اتهمتها باستهداف المعارضين السياسيين بشكل غير عادل.