المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعلن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي” في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة مجازر قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر الثلاثاء الماضي.

وقال المكتب في بيان، اليوم الخميس، إن 591 شخصا استشهدوا فيما أصيب 1042 خلال الـ72 ساعة الماضية جراء عمليات القصف والغارات الجوية التي يشنها جيش الاحتلال.

وأكد المكتب وجود “عدد غير معروف من الضحايا تحت الأنقاض، في ظل عجز فرق الإنقاذ عن انتشالهم نتيجة انعدام الوقود وشلل معدات الدفاع المدني”.

وذكر أن “نسبة الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين تجاوزت 70% من إجمالي الضحايا”.

وأكد المكتب أن هذا “العدوان الوحشي” و”ارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل.. يعكس نية الاحتلال المبيّتة لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، في ظل دعم أمريكي وصمت دولي مشين”.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي “المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأممية بالتحرك العاجل لوقف هذه المجازر الوحشية والضغط على الاحتلال المجرم لفتح المعابر فورًا، وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية لإنقاذ ما تبقى من الحياة في قطاع غزة”.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن 85 شهيدا و133 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع، منذ فجر اليوم الخميس.

وأكدت الوزارة في بيان، عبر قناتها على “تلغرام”، أن هناك العديد من الضحايا تحت الركام، مشيرة إلى استمرار العمل لانتشالهم.