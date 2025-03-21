سياسة|السودان

بعد الدعم السريع.. الجيش السوداني يوجه رسالة إلى أحمد طه من داخل القصر الجمهوري (شاهد)

وسم “شكرا أحمد طه” يتصدر المنصات

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21/3/2025-|آخر تحديث: 21/3/202512:30 PM (توقيت مكة)

بعث جنود من الجيش السوداني، برسالة إلى مذيع الجزيرة مباشر أحمد طه، من داخل القصر الجمهوري وذلك بعد إحكام سيطرتهم عليه صباح اليوم الجمعة، في خطوة بدت وكأنها رد على رسالة سابقة وجهتها قوات الدعم السريع من المكان نفسه.

وجاء في الرسالة “الله أكبر.. الله أكبر.. يقولون إن الأستاذ أحمد طه ينتمي للجيش، ونحن نقول لهم: الجزيرة قناة حرة، تنقل الحدث كما هو، والواقع يُعرض كما هو”.

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وكان عناصر من الدعم السريع قد نشروا، أمس، رسالة مماثلة من داخل القصر الجمهوري، أثارت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ما جعل الرسالة الجديدة من الجيش تبدو جزءًا من التصعيد الإعلامي بين الطرفين.

وزعم عناصر الدعم السريع أن قناة الجزيرة تروّج للجيش السوداني، متسائلة إن كانت القناة “ناطقة باسم الجيش” أم قناة مستقلة؟ فيما ردد أحدهم “طز في أحمد طه”.

أحمد طه يرد على الدعم السريع

وفي ردّ على الرسالة، قال أحمد طه “نحن في الجزيرة مباشر نعمل بكل مهنية وغير منحازين لأي طرف أو جهة، فقط ننقل الحقيقة”.

وأضاف “أملنا أن يكون السودان آمنًا مطمئنًا، وكذلك سائر بلاد المسلمين. أما بالنسبة لموضوع (طز) فأنا مسامح”.

“شكرًا أحمد طه”

وفي سياق متصل، دوّن العديد من المغردين السودانيين تحت “هاشتاغ” (شكرًا أحمد طه) عبر منصة “إكس”، معبّرين عن تقديرهم العميق لمذيع الجزيرة مباشر، إذ يعدّونه من الشخصيات المفضلة لديهم في الساحة الإعلامية.

وكتبت جميلة “السودانيون ينتظرون لقاءات أحمد طه بكل شغف، كما ينتظرون مباريات كرة القدم، حيث يشاهدونه في النوادي والمجالس من السادسة إلى السادسة”.

وكتب آخر “أستاذ أحمد طه.. المصري الذي نحب، إذا أتتك مذمةٌ من ناقصٍ فهي الشهادةُ بأنك كاملٌ. كل الشعب السوداني يحبك ويحترمك”.

أما محمد البشير فقد أشاد بشجاعة أحمد طه في محاوراته، مشيرًا إلى أنه كان مثالًا للمهنية والشفافية، وأنه فعل ما عجز عنه الكثير من الصحفيين السودانيين بسبب الخوف على وظائفهم.

وسيطر الجيش السوداني في وقت مبكر، من صباح اليوم، على القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، ولأول مرة منذ اندلاع القتال مع قوات الدعم السريع منذ نحو عامين.

ونشر أفراد من الجيش السوداني، مقاطع مصورة توثق لحظة دخولهم القصر الرئاسي، بعد معارك استمرت أيامًا مع قوات الدعم السريع.

المصدر : الجزيرة مباشر

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