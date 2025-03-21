سوريا.. فرار نزلاء من سجن بريف حلب الشمالي قبل استعادة قوات الأمن السيطرة عليه

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، أن إدارة الأمن العام في حلب استعادت السيطرة على أحد السجون في ريف حلب الشمالي بعد سيطرة سجناء عليه.

ونقلت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام، عن المقدم محمد عبد الغني، مدير إدارة الأمن العام في محافظة حلب شمالي سوريا، قوله “تلقينا صباح اليوم بلاغًا عن حالة استعصاء داخل أحد السجون بريف حلب الشمالي، حيث أقدم عدد من السجناء على إحداث خرق في جدران السجن والسيطرة عليه لفترة من الزمن”.

وأضاف “خلال هذه الفترة قام السجناء بالاستيلاء على أسلحة وخطف عدد من العناصر الموجودين داخل السجن”، لافتًا إلى أن السجن لم يكن تحت إدارة السجون في وزارة الداخلية.

وأفاد عبد الغني بأن “قوة من إدارة الأمن العام توجهت إلى السجن حيث تمّت استعادة السيطرة عليه وإلقاء القبض على عدد من السجناء فيما لاذ الباقون بالفرار”.

وأكد عبد الغني “استمرار عمليات البحث والملاحقة حتى إلقاء القبض على الفارين وتقديمهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل”.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل المعارضة السورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عامًا من حكم نظام البعث و53 عامًا من سيطرة عائلة الأسد.

وتتطلع الإدارة السورية الجديدة إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 عامًا من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.