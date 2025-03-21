شاهد: القسام تطلق رشقة صاروخية على عسقلان

أظهرت مشاهد التقطتها كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، لحظة إطلاق المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رشقة صاروخية على إسرائيل.

في الجانب المقابل، كشفت مشاهد متداولة إطلاق صفارات الإنذار في عسقلان، الواقعة شمال غزة.

وفي وقت لاحق، قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في بيان إنها “تقصف عسقلان برشقة صاروخية ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

وأمس الخميس، أطلقت كتائب القسام رشقة صاروخية على مدينة تل أبيب.

وتأتي الرشقات الصاروخية بعد 4 أيام من استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة المحاصَر.

واستأنف جيش الاحتلال العدوان على القطاع فجر الثلاثاء الماضي، وامتلأت ساحة مستشفى المعمداني في مدينة غزة بجثث الأطفال والنساء إثر استهدافهم بطائرات حربية أثناء نومهم في منازلهم وفي خيام النازحين بشمالي القطاع، في أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.