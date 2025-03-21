طبيب أسترالي بغزة: رائحة اللحم المحترق لا تزال في أنفي وجريح استشهد على كتفي قبل فحصه (شاهد)

قال الطبيب الأسترالي محمد مصطفى، من داخل مستشفى المعمداني شمالي قطاع غزة “رائحة اللحم المحترق لا تزال في أنفي، ورفعت مصابًا على كتفي لإسعافه فاستشهد قبل فحصه، وزوجته وابنته الكبرى استشهدوا في المنزل، بينما بناته الـ3 مصابات بجواره”.

وأضاف لبرنامج (هاشتاج) على شاشة الجزيرة مباشر “نفد منا أدوية الكيتامين، والبروبوفول، ونفذت جميع مسكنات الألم، وجميع أدوية التخدير، عندما نقوم ببتر أطراف أي مصاب لا يمكننا تخديره حتى أنهم يختنقون منا بسبب ذلك، وهناك 7 فتيات تم بتر أيديهن وأرجلهن بدون تخدير، كل ذلك والقصف الإسرائيلي ما زال مستمرًا”.

طبيب أسترالي في #غزة: وقعت من فوق سريري من شدة القصف pic.twitter.com/iOgiN9UIqQ — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 21, 2025

وواصل “ذهبنا للفراش الساعة 1.00 صباحًا وفجأة بدأ القصف الساعة 1.30 والغرفة تهتز بنا، ولم أستطع النوم وحتى الساعة 10.00 صباحًا لم أتوقف عن العمل وسط عشرات جثث الشهداء والمصابين”.

وتابع “كان يوجد بالطوارئ أكثر من 150 ما بين شهيد ومصاب جراء القصف بينهم 80% منهم نساء وأطفال و60% من الأطفال دون سن الـ5، وأقل من 20% من الشهداء والمصابين رجال؛ بينما لا يوجد سوى 3 أطباء طوارئ فقط”.

طبيب أسترالي في #غزة: رفعت مصاباً على كتفي لإسعافه فاستشهد قبل فحصه pic.twitter.com/4No46jFpAE — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 21, 2025

“منظر رهيب”

وقال الطبيب الأسترالي “نتيجة القصف المستمر بلا توقف رأينا أطفالًا ونساء بلا رؤوس وبلا أطراف وجثث محترقة تملأ غرفة الطوارئ وقد استشهدوا قبل أن يصلوا إلينا”.

وأوضح “منظر رهيب رأيناه.. نساء محترقات الوجه وبعضهن محترقات بالكامل، ومن كثرة المصابين والجثامين لم نستطع حتى نمشي بينهم لأن الجثث كانت تملأ الأرض، وظل توافد المصابين والمحترقين حتى الساعة 8.00 صباحًا دون توقّف”.

طبيب أسترالي في #غزة: فوجئنا بجثث محترقة لأطفال ونساء وجثامين بدون رؤوس! pic.twitter.com/a6PktADsab — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 21, 2025

قصف هدفه الانتقام

واستطرد “نمط الاستهداف الإسرائيلي في القصف يستهدف النساء والأطفال لإيلام سكان غزة بقدر المستطاع والانتقام منهم وكان واضح ذلك وضوح الشمس من نوعية وعدد الضحايا، ونحن لم نكن معتادين على مثل هذه المشاهد من قبل”.

وأوضح الطبيب الأسترالي أن قطع المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية كان له تأثير سيء في عملهم، وكثير من الناس استشهدوا بسبب نقص الأدوية وأجهزة “السونار” وأجهزة الإشاعة وأجهزة التنفس الصناعي الموضعي، وأدوية التخدير.

طبيب أسترالي في #غزة: بحثت عن "حلوى" فلم أجد إلا مشمش مجفف بـ 270 شيكل! pic.twitter.com/MV258IvQwh — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 21, 2025

وتابع “يوميا عشرات الأطفال يستشهدون بسبب عدم وجود أطباء في تخصصات مختلفة العظام والأعصاب والباطنة وغيرها من التخصصات مما يزيد عدد الشهداء يوميًا لهذا السبب”.

خطورة غلق المعابر

وأشار إلى خطورة غلق المعابر على حياة أهل غزة وكذلك الأطباء “حيث لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي بدخول أطباء ولا بخروجهم، ولا يوجد أكل ولا شرب ولا أدوية ولا حتى بنزين حتى ننقل المصابين الى مستشفى أخرى”، قائلًا “هذا وضع صعب للغاية”.

“لأنني أتحدث بلسان الغرب الذي يفهموه”

وقال “إن هذا الفيديو بسببه خرجت مظاهرات في 3 مدن رئيسية في أستراليا منها العاصمة سيدني، وتحدث وزير بالحكومة الأسترالية عن هذه الفظائع التي تحدث في غزة”.

وتابع “اليوم الجمعة، القناة الإنجليزية في أستراليا وبريطانيا ستبث هذا المقطع من الفيديو الذي ينقل هذه الفظائع التي تحدث في غزة والأطباء الذين تم محاصرتهم، لأنني أتحدث بلسان الغرب الذي يفهموه، عن ماذا يحدث في غزة ضد الإنسانية التي يعرفونها، فأنا جئت هنا إلى غزة ليس فقط لأعالج الناس ولكن أيضًا لكي أحكي للعالم ما يحدث في غزة“.

“من حق غزة أن تعيش”

وأضاف الطبيب الأسترالي “هذا أمر مبكٍ ومحزن لأن الأطفال والناس في غزة من حقهم أن يعيشوا مثل باقي البشر، ولا يستحقوا أن يموتوا على الأرض بدون أهل، ولا يستحقوا أن يعيشوا بقية حياتهم بدون يدين أو رجلين، ويستحقوا أن يعيشوا آمنين وأن يتعلموا ويخرجوا من بلدهم لرؤية العالم”.

وختم “لا بد أن نقف جميعا مع بعضنا أطباء وناشطون، لا بد أن نوصل أصواتنا عن طريق الحكومات الغربية في بريطانيا وأستراليا وفرنسا وغيرها لوقف القصف والقتل في غزة لأن الحياة الآمنة هي حق الشعب الفلسطيني في غزة”.