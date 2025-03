“قلب للحقائق”.. حماس ترد على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز

رأت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، التي قال فيها إن الحركة اختارت الحرب بدل إطلاق سراح الرهائن، قلبا للحقائق.

وقالت حماس في بيان اليوم الجمعة “التصريحات الأمريكية تكشف مجددا الشراكة الكاملة في العدوان على الشعب الفلسطيني، والتواطؤ مع الاحتلال في جرائم الإبادة والتجويع والحصار بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، بينهم آلاف الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء”.

وأضافت حماس “الزعم بأن الحركة اختارت الحرب بدل إطلاق سراح الرهائن قلب للحقائق”.

وأكدت حماس في بيانها أن “المقاومة الفلسطينية قدَّمت مبادرات واضحة لوقف إطلاق النار وتنفيذ صفقة تبادل شاملة، لكن الاحتلال بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو من رفضها، وتعمد إفشالها لتحقيق مصالحه السياسية، باعتراف قادة أجهزته الأمنية أنفسهم”.

وفي منشور على منصة إكس، أعرب والتز عن دعمه لحرب الإبادة المتجددة على قطاع غزة، قائلا “لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن شعبها ضد إرهابيي حماس“، على حد زعمه.

وأضاف “كان من الممكن تمديد وقف إطلاق النار لو أطلقت حماس سراح جميع الرهائن المتبقين”.

Israel has every right to defend its people from Hamas terrorists.

The ceasefire would have been extended if Hamas released all remaining hostages. Instead, they chose war.

— Mike Waltz (@MikeWaltz47) March 21, 2025