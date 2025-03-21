كاميرا الجزيرة مباشر داخل القصر الجمهوري في السودان (فيديو)

تجولت كاميرا الجزيرة مباشر داخل القصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم بعد سيطرة الجيش عليه صباح اليوم الجمعة.

وكشفت المشاهد آثار الدمار الناجمة من الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع، قبل أن يبسط الجيش سيطرته الكاملة على القصر.

وشهدت الفترة الماضية معارك عنيفة بين الجيش والدعم السريع، زات حدتها خلال اليومين الماضيين حتى صباح اليوم.

وصباح الجمعة، أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، السيطرة على القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، لأول مرة منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو عامين.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني في بيان أن قوات الجيش “سحقت” ما وصفها بـ”ميليشيا” الدعم السريع في القصر الرئاسي ومنطقة السوق العربي وسط الخرطوم.

وتأتي هذه التطورات بعد معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط الخرطوم وبمحيط القصر الرئاسي، منذ ليلة الأربعاء الماضي.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ إبريل/نيسان 2023، حربًا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدَّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.