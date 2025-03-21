“لا نزال في قلب المفاوضات”.. حماس تنفي مزاعم إسرائيلية بوقف محادثات صفقة الأسرى

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، بشأن قطع الاتصالات أو وقف المحادثات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى، مؤكدة أنها لا تزال في قلب المفاوضات، وتتابع بكل مسؤولية وجدية مع الوسطاء المعنيين.

وأكدت الحركة، في بيان، اليوم الجمعة، أنها تواصل دراسة مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى جانب الأفكار المختلفة المطروحة، سعيًا لإنجاز صفقة تبادل تضمن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وإنهاء الحرب، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي.

ويأتي هذا التصريح في ظل تقارير إسرائيلية تحدثت عن تعثّر المفاوضات، وسط تكهّنات حول توقّف المحادثات بسبب خلافات حول شروط الصفقة. إلا أن حماس شددت على أنها لم تنسحب من المفاوضات، بل تواصل العمل مع الوسطاء لإنجاح الاتفاق بما يحقق الأهداف الوطنية الفلسطينية.

موقف رسمي ثابت

وأمس، أكد المتحدث باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، أن المحادثات مستمرة مع الوسطاء بشأن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، موضّحًا أن الهدف هو إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق، وإجباره على التراجع عن مخططاته العدوانية.

وأضاف القانوع، في بيان، اليوم الخميس، أن حماس متمسّكة باتفاق وقف إطلاق النار وتعمل مع الوسطاء لتجنّب اندلاع الحرب بشكل دائم، مؤكّدًا أن الحركة تسعى لإجبار الاحتلال على الانسحاب من قطاع غزة.

ودعا القانوع إلى تحرّك عاجل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الحصار المفروض عليه وتجنيب غزة المزيد من الأزمات، محذرًا من أن حصار غزة والحرب عليها يشكّلان تهديدًا مباشرًا لحياة السكان.

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل جرائم إبادتها الجماعية بغزة، بشن غارات جوية عنيفة على نطاق واسع استهدفت المدنيين، مخلفة مئات الشهداء.