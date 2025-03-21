“لن نبيع قدسنا”.. عشرات الآلاف يصلون الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى رغم قيود الاحتلال (فيديو)

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن نحو 80 ألف مصل أدوا الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال على مداخل الأقصى وأبوابه والقدس القديمة.

“لن نبيع قدسنا”

وقال خطيب الجمعة في المسجد الأقصى “إن أهل بيت المقدس لا يهاجرون من أرضهم ولا يتنازلون عن قدسهم مهما كانت المغريات”.

وأضاف “إن أرضنا وبلادنا ومقدساتنا جزء من عقيدتنا وهي لكل شهيد وجريح وأسير ومعتقل ومرابط”.

وشدد خطيب الأقصى على تمسك الفلسطينيين بمقدساتهم قائلًا “إن إرادتنا جعلتنا أكثر تمسكا بأرضنا وقدسنا رغم محاولات التهجير والتدمير”.

قيود مشددة

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، للجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، فرض قيود مشددة على دخول المصلين القادمين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة، لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

وعزز جيش الاحتلال من وجوده على حاجزي قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، وحاجز “300” الفاصل بين مدينتي بيت لحم والقدس، ودقّق في هويات المواطنين، ومنع من هم دون سن 55 عاما من الرجال و50 عاما من النساء وحصلوا على “تصاريح خاصة”، من دخول القدس، ورغم ذلك توافد آلاف المواطنين منذ صباح اليوم، عبر الحاجزين في محاولة الوصول إلى المسجد الأقصى.

مضايقات الاحتلال

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال أعادت عشرات المسنين على حاجزي قلنديا وبيت لحم كانوا في طريقهم للمسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح المطلوبة التي تمكنهم من الدخول.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أغلقت بوابات حاجز قلنديا العسكري ومنعت أحدا من الدخول لنحو نصف ساعة، قبل أن تعيد فتحها، واحتجزت صحفيا وحققت معه ميدانيا بعد أن عرقلت عمل الطواقم الصحفية في المكان.

ورصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر، توافد الفلسطينيين عبر حاجز قلنديا، وكذلك توافد المصلين من مناطق جنوب الضفة الخليل وبيت لحم، منعتهم قوات الاحتلال من الدخول عبر المعبر الشمالي لبيت لحم.