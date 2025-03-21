مصر ترد على مزاعم بشأن استعدادها لنقل فلسطينيين من غزة إلى شمال سيناء

نفت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر صحة ما تردد عن استعداد القاهرة لنقل نصف مليون فلسطيني من قطاع غزة مؤقتًا إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء.

وأكدت الهيئة -حكومية تتبع رئيس الجمهورية- أن موقف مصر ثابت برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة، سواء قسرًا أو طوعًا، مشددة على أن أي خطوة من هذا النوع تمثل تصفية للقضية الفلسطينية، وتشكل خطرًا جسيمًا على الأمن القومي المصري.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، روجت خلال الساعات الماضية لأنباء تزعم استعداد مصر لنقل نصف مليون فلسطيني من غزة لمدينة في شمال سيناء.

وتبنت القمة العربية خطة أعدتها مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، تستمر 5 سنوات بتكلفة 53 مليار دولار، لكن إسرائيل والولايات المتحدة أعلنتا رفضهما الخطة والتمسك بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.