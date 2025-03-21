مقتل 3 من فريق التلفزيون السوداني باستهداف مسيّرة للدعم السريع القصر الرئاسي

أفادت مصادر الجزيرة مباشر، بسقوط قتلى وجرحى بينهم صحفيون من التلفزيون الرسمي السوداني إثر استهداف مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع، القصر الرئاسي وسط العاصمة السودانية الخرطوم عقب سيطرة الجيش عليه، صباح اليوم الجمعة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن 3 من فريق تلفزيون السودان قتلوا عقب استهداف مسيّرة تابعة للدعم السريع القصر الجمهوري أثناء تغطيتهم استعادة الجيش السيطرة على المقر.

“استرداد” القصر الرئاسي

وأعلن الجيش السوداني، صباح اليوم، “استرداد” القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، لأول مرة منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو عامين.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، في بيان، السيطرة على القصر الرئاسي وسط العاصمة.

وأضاف أن قوات الجيش “سحقت” ما وصفها بـ”ميليشيا” الدعم السريع في القصر الرئاسي ومنطقة السوق العربي، وسط الخرطوم.

وقال إن قوات الجيش، كبدت الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، مشيرا إلى أن قواتهم ستمضي قدمًا في كل محاور القتال حتى يكتمل النصر باستعادة السيطرة على جميع أنحاء البلاد.

وكان جنود من الجيش السوداني والقوات المتحالفة، قد نشروا مقاطع “فيديو” تبيّن انتشارهم داخل القصر الرئاسي ومحيطه بالخرطوم، في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة.