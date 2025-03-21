مقتل 3 ضباط و3 من فريق التلفزيون السوداني بمسيّرة أطلقها الدعم السريع على القصر الرئاسي

أفادت مصادر، الجزيرة مباشر، بمقتل 6 أشخاص، منهم 3 ضباط بالجيش السوداني وثلاثة صحفيين يتبعون للتلفزيون السوداني الرسمي جراء استهدافهم بطائرة مسيّرة في القصر الرئاسي.

وقالت المصادر، إن ثلاثة ضباط بالإعلام العسكري التابع للجيش السوداني قتلوا أبرزهم مدير “مركز الشهيد عثمان مكاوي الإعلامي” المقدم حسن إبراهيم واثنين آخرين.

كما قتل 3 صحفيين من التلفزيون الرسمي جراء استهدافهم بمسيّرة انتحارية تابعة لقوات الدعم السريع خلال تغطيتهم لسيطرة الجيش على القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم.

وأوضحت المصادر أن الصحفيين الثلاثة الذين يتبعون للتلفزيون السوداني، هم مدير البرامج بالتلفزيون فاروق الزاهر والمصور مجدي عبد الرحمن وسائق عربة النقل الخاصة بطاقم التلفزيون.

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“استرداد” القصر الرئاسي

وأعلن الجيش السوداني، صباح اليوم، “استرداد” القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، لأول مرة منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو عامين.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، في بيان، السيطرة على القصر الرئاسي وسط العاصمة.

وأضاف أن قوات الجيش “سحقت” ما وصفها بـ”ميليشيا” الدعم السريع في القصر الرئاسي ومنطقة السوق العربي، وسط الخرطوم.

وقال إن قوات الجيش، كبدت الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، مشيرا إلى أن قواتهم ستمضي قدمًا في كل محاور القتال حتى يكتمل النصر باستعادة السيطرة على جميع أنحاء البلاد.

وكان جنود من الجيش السوداني والقوات المتحالفة، قد نشروا مقاطع “فيديو” تبيّن انتشارهم داخل القصر الرئاسي ومحيطه بالخرطوم، في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة.