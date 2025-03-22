إطلاق صواريخ من لبنان وإسرائيل ترد.. كاتس: المطلة مقابل بيروت (فيديو)

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي يطلق رشقات صاروخية باتجاه بلدات حولا ومركبا وكفركلا، ما أسفر عن إصابة شخصين، بالإضافة إلى قصف مدفعي استهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أفادت صباح اليوم السبت، بإطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، حيث تم اعتراض 3 منها، بينما سقط الصاروخان الآخران داخل الأراضي اللبنانية.

صافرات الإنذار تدوي في الشمال

وأضافت الإذاعة أن هذا القصف هو الأول من نوعه منذ 3 أشهر، معتبرة أنه يشكل “انتهاكًا خطيرًا” من قبل (حزب الله).

وقالت إن الجيش ينفذ قصفا مدفعيا باتجاه الأراضي اللبنانية، بعد إطلاق صواريخ على المطلة، وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن إطلاق صفارات الإنذار في بلدة المطلة شمالي البلاد.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية وادي العصافير في بلدة الخيام جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بقصف إسرائيلي متواصل على مرتفعات الريحان والجبور في جنوب لبنان، فيما استهدفت غارات إسرائيلية بلدات تولين وجبل صافي وبصليا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يشن ضربات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، في رد على إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية.

وفي تصريحات له، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر بشن ضربات ضد العشرات من الأهداف في لبنان رداً على إطلاق الصواريخ.

“المطلة مقابل بيروت”

ونقلت إذاعة الجيش عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، قوله “لن نسمح باستمرار إطلاق النار من لبنان باتجاه بلدات الجليل وسنرد بقوة”، مردفًا “معادلة الرد ستكون واضحة المطلة مقابل بيروت”.

وأضاف “حزب الله يختبئ خلف الحكومة اللبنانية ونحملهما معا المسؤولية الكاملة”، محذرًا “الجيش الإسرائيلي مستعد لتوسيع نطاق الرد إذا لزم الأمر”.

שר הביטחון כ"ץ: "לא נאפשר מציאות של ירי על יישובי הגליל מלבנון, דין מטולה כדין ביירות – הנחיתי את צה"ל להגיב בהתאם"@Doron_Kadosh https://t.co/LdUiewseB3 — גלצ (@GLZRadio) March 22, 2025

من جانبه، حذر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، فيما أعلن الجيش اللبناني عن العثور على ثلاثة منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني، مؤكداً عمله على تفكيكها.

وبدوره، اعتبر زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، أن إطلاق الصواريخ من غزة واليمن ولبنان في يوم واحد، يشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي في السابع من أكتوبر يشكل خطراً على أمن إسرائيل.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما خلّف 4 آلاف و115 قتيلا و16 ألفا و909 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ورغم سريان اتفاق لوقف النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل 1188 خرقا له، ما خلّف 94 قتيلا و300 جريح على الأقل، استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.