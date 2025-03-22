إغلاق مطار بن غوريون وصفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن (فيديو)

أغلقت إسرائيل مطار بن غوريون، وسُمعت أصوات صفارات الإنذار في عدد من المناطق بإسرائيل والأراضي المحتلة بسبب إطلاق صاروخ من اليمن.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن السلطات أغلقت مطار بن غوريون أمام حركة الطيران عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المناطق في إسرائيل، لافتًا إلى أنه اعترض “صاروخًا أُطلق من اليمن قبل أن يخترق الأراضي الاسرائيلية”.

بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنه جرى تفعيل صفارات الإنذار في القدس والمركز، وإنها تعمل على تمشيط المناطق بحثا عن مواقع سقوط محتملة.

وطالبت الشرطة الإسرائيليين بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية وتجنب الاقتراب من بقايا الصواريخ.

وبالتزامن مع اختراق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، استأنفت جماعة الحوثي اليمنية عملياتها ضد إسرائيل، سواء باستهداف السفن المرتبطة بها أو باستهداف مواقع عسكرية فيها.

في المقابل، بدأت الولايات المتحدة شن موجة من الضربات الجوية على اليمن، السبت الماضي، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات.