إنذار بالإخلاء خلال ساعات.. الاحتلال يواصل عدوانه على مخيمي طولكرم ونور شمس (فيديو)

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، منازل عدة في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، وأمهلت سكانها حتى الظهر لمغادرتها.

يأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته على مدينة طولكرم ومخيمها، لليوم 55 على التوالي، ولليوم الـ42 على مخيم نور شمس ما أدى إلى نزوح نحو 24 ألف مواطن فلسطيني.

المخيم شبه فارغ من سكانه

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن “قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم، المنازل في حارة المقاطعة في مخيم طولكرم، وأبلغت جميع سكانها بمغادرتها، وسط إطلاق القنابل الصوتية لترويعهم، وأمهلتهم حتى الظهر للمغادرة، في الوقت الذي أبلغت فيه عائلتين في حارة أبو الفول لإخلاء منازلها”.

وشهد مخيم طولكرم خلال الأيام القليلة الماضية حركة نزوح كبيرة لما تبقى من سكان حاراته التي تقع على أطرافه ومنها قاقون، وأبو الفول، ومربعة حنون، والحدايدة، والمطار، بعد أن أجبرهم الاحتلال على مغادرتها بالتهديد والترويع تحت تهديد السلاح، ليصبح المخيم شبه فارغ من سكانه.

هذه المرة في مدينة طولكرم.. الاحتلال يُجبر عائلاتٍ على النزوح من منازلها مع استمرار الحصار وعدوان الاحتلال. pic.twitter.com/RvwKGDxHa1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 20, 2025

اختطاف فلسطيني

وأظهر مقطع مصور قيام جنود الاحتلال باقتحام أحد المطاعم في مدينة طولكرم وقت الإفطار والاعتداء على العمال وبعثرة محتويات المطعم، قبل أن يقوموا باختطاف أحد العاملين بالمطعم.

حصار مطبق

وواصلت قوات الاحتلال، عدوانها العسكري في مخيمي طولكرم ونور شمس وسط حصار مطبق، ودفعت بمزيد من آلياتها وفرق المشاة في الحارات وبين الأزقة، مترافقا مع أعمال تفتيش واسعة في المنازل والمحال التجارية بعد مداهمتها.

كما واصلت القنابل الصوتية والرصاص الحي، وما زالت تستولي على عدد من المنازل والمباني السكنية داخل المخيمين ومحيطهما، وتحولها لثكنات عسكرية، بعد إجبار سكانها على مغادرتها بالقوة.

وصعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية من إجراءاتها العسكرية في مدينة طولكرم، حيث أجبرت المزيد من سكان عمارات سكنية عدة على إخلائها، وأجبرت عشرات العائلات على مغادرة شققها السكنية، وأمهلتهم أقل من ساعتين لإخلائها، لتحولها إلى ثكنات عسكرية مغلقة.

ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها قوات الاحتلال في المدينة، التي تشمل الاستيلاء على المنازل والمباني السكنية وتحويلها إلى مواقع عسكرية، فيما كثفت من وجودها العسكري وسط إجراءات تحد من حركة المركبات والمواطنين.

خلال شهر رمضان.. جيش الاحتلال يجبر الأهالي على إخلاء منازلهم قسراً في طولكرم شمالي الضفة الغربية لتحويلها لثكنات عسكرية مع استمرار عدوانه للشهر الثاني pic.twitter.com/6ENPNj9E2H — القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 21, 2025

نزوح الآلاف

وأسفر عدوان الاحتلال المستمر على مدينة طولكرم ومخيميها، عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 24 ألف شخص من مخيمي طولكرم ونور شمس، إلى جانب عشرات العائلات من الحي الشمالي للمدينة.

كما ألحق دمارا شاملا في البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة، إضافة إلى إغلاق مداخل المخيمين وأزقتهما بالسواتر الترابية.