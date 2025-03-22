الحوثيون يعلنون عن غارات أمريكية جديدة استهدفت صعدة شمالي اليمن

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الجمعة، أن غارات أمريكية جديدة استهدفت محافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين على منصة إكس، نقلا عن مراسلها، أن “عدوانا أمريكيا استهدف مديرية ساقين غرب محافظة صعدة”.

ولم تذكر القناة تفاصيل إضافية عن المكان المستهدَف أو الخسائر التي سبَّبها الهجوم.

وحتى مساء الخميس، رُصدت عشرات الغارات الأمريكية على اليمن، التي أسفرت عن مقتل 79 شخصا وإصابة أكثر من 100 بينهم نساء وأطفال، حسب بيانات حوثية.

ومنذ السبت الماضي، أبلغ الحوثيون عن وقوع غارات أمريكية عدة على اليمن. في المقابل، هاجموا مرارا حاملة طائرات أمريكية، وأعلنوا مرتين إطلاق صواريخ على أهداف إسرائيلية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أنه أمر جيش بلاده بشن هجوم كبير ضد الحوثيين في اليمن، قبل أن يهدد بالقضاء على الحوثيين تماما.

قصف تل أبيب

وأمس الخميس، أعلن الحوثيون قصف هدف عسكري جنوبي تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز، إن “القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي (لم تحدده) جنوبي منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2″.

وأضاف أن هذه العملية حققت هدفها بنجاح، مشيرا إلى أن هذه العملية الثانية خلال 24 ساعة.

وشدَّد على أن “عمليات القوات المسلحة المساندة لغزة (التابعة للحوثيين) لن تتوقف مهما استمر العدوان الأمريكي”.

وأردف سريع “هذه العمليات، بالإضافة إلى حظر الملاحة الإسرائيلية، سوف تستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

ومساء الثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي “استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي”، قائلة إن “العملية حققت هدفها بنجاح”.

وتضامنا مع غزة في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ وطائرات مسيَّرة.

وفجر الثلاثاء، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استمر 58 يوما منذ 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادته بغارات جوية عنيفة استهدفت المدنيين، وأسفرت حتى مساء الخميس عن 591 شهيدا و1042 مصابا، 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.