بينها بنك السودان المركزي ومقر المخابرات.. الجيش يبسط سيطرته على مواقع استراتيجية في الخرطوم (فيديو)

أعلن الجيش السوداني، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، سيطرته على مقرّ بنك السودان المركزي بمنطقة المقرن وسط الخرطوم، ومقر المخابرات بالإضافة إلى مبنى تاريخي يقع في شارع رئيس في العاصمة.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن الجيش سيطر على مقر بنك السودان المركزي، ومبنى قاعة الصداقة الذي بناه الصينيون في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، وكان يتمركز فيه قناصة الدعم السريع.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله، للجزيرة مباشر اليوم السبت، إن قوات الجيش بوسط الخرطوم توالي الضغط على قوات الدعم السريع، مشيرا إلى السيطرة على مبنى المخابرات.

وأفاد بأن القوات سيطرت على أبراج الفاتح وإدارة المرافق الاستراتيجية، كما تم تطهير مباني رئاسة جهاز المخابرات الوطني، وقال إن قوات الدعم يحاولون الهروب أمام قواتهم.

السيطرة على مواقع جديدة بالخرطوم

ونجحت قوات الجيش السوداني في السيطرة على مواقع استراتيجية عدة في العاصمة الخرطوم، من بينها بنك السودان والمتحف الوطني، بحسب ما أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، صباح اليوم السبت، إن المواقع التي تمت السيطرة عليها تشمل (كلية البيان، المتحف القومي، جامعة السودان، قاعة الصداقة، عمارة زين، بنك السودان، مصرف الساحل والصحراء وبرج الشركة التعاونية).

“استرداد حقوق الشعب”

من جانبه تعهد الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة باسترداد “حقوق الشعب السوداني والثأر له ممن انتهكوا حرماته ونهبوا ممتلكاته”.

وقال لدى مخاطبته مواطني محلية الكاملين بولاية الجزيرة مساء أمس الجمعة “نوعد عبركم الشعب السوداني إننا ماضون والمعركة مستمرة ونستمد هذه الروح من الشعب” وقال “لا تراجع ولا تأخير في القضاء على هذا التمرد”.

تصاعد حدة القتال

وأشار عبد الله إلى أن قوات الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح خلال محاولتها الانسحاب من بعض المناطق التي كانت فيها وسط الخرطوم، مما يعكس تصاعد حدة الصراع في المنطقة.

ونشر جنود من الجيش السوداني مقاطع “فيديو” قالوا لسيطرتهم على منطقة المقرن المهمة في الخرطوم التي تضم البنك المركزي وقاعة الصداقة وأبراج الفاتح.

كما نشر الجنود مقاطع “فيديو” تبيّن سيطرتهم على قاعة الصداقة التي تقع قريبا من جسر حيوي يربط مدينة الخرطوم، بمدينة أم درمان التي تقع على الضفة الغربية من النيل.

وحقّق الجيش السوداني تقدما كبيرا في وسط الخرطوم، بما فيها السيطرة على مواقع استراتيجية، من بينها القصر الرئاسي وسط الخرطوم، الخميس، عقب معارك عنيفة في المنطقة بين الجانبين، منذ مساء الأربعاء.