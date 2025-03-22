بينها البنك المركزي ورئاسة المخابرات العامة.. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، أنه استعاد عددا من المباني المهمة وسط الخرطوم من قوات الدعم السريع غداة استرجاع القصر الجمهوري.

واستعاد الجيش السوداني سيطرته على مواقع استراتيجية ومبانٍ حكومية وسط العاصمة الخرطوم، على رأسها البنك المركزي ومقر رئاسة المخابرات العامة بحي المطار.

وقال المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله، في تصريحات صحفية، إن “قوات الجيش السوداني استعادت السيطرة على مقر رئاسة المخابرات العامة بحي المطار بالخرطوم (جنوبي مقر قيادة الجيش) وبرج الفاتح (مبنى شاهق على شارع النيل) ورئاسة البنك المركزي بمنطقة المقرن”.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن قوات الجيش واصلت التقدم، واستعادت السيطرة على جسر توتي من الناحية الشمالية، الرابط بين جزيرة توتي ووسط الخرطوم على النيل الأزرق.

ونشر أفراد من الجيش السوداني مقاطع مصورة لانتشارهم داخل برج الفاتح والبنك المركزي ومدخل جسر توتي ومسجد توتي العتيق وبعض شوارع الجزيرة.

وتتكون العاصمة السودانية من 3 مدن هي الخرطوم (جنوب شرق) وبحري (شمال شرق) وأم درمان (غرب)، وتربط بينها جسور على نهرَي النيل الأزرق والنيل الأبيض.

كما أعلن الجيش السوداني أن قواته “حققت مزيدا من النجاحات، وقضت على مئات العناصر من ميليشيات قوات الدعم السريع التي حاولت الهروب من خلال جيوب بوسط الخرطوم، واستعادت السيطرة على مواقع عدة بمنطقة المقرن”.

وأوضح عبد الله أن قوات الجيش السوداني “أحكمت سيطرتها على شركة زين للاتصالات ومصرف الساحل والصحراء، وبرج التعاونية وكلية البيان والمتحف القومي وجامعة السودان وقاعة الصداقة السودانية الصينية، بمنطقة المقرن وسط الخرطوم”.

وقال المتحدث باسم الجيش إن أفراد الدعم السريع يحاولون الهروب أمام قوات الجيش السوداني بكل مكان في هذه اللحظات، على حد قوله.

ويأتي هذا التقدم بعد يوم من سيطرة الجيش على القصر الرئاسي لأول مرة منذ اندلاع الحرب في إبريل/نيسان 2023.

وبسيطرة الجيش على هذه المواقع المهمة تزداد سيطرته على قلب الخرطوم، وتتقلص مساحة سيطرة قوات الدعم السريع.

ومنذ نحو عامين، يخوض الجيش وقوات الدعم السريع صراعا داميا، أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، وفقا للأمم المتحدة والسلطات المحلية.