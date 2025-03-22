حماس في ذكرى استشهاد الشيخ ياسين: ما زرعه أثمر صمودا أسطوريا ونتمسك بالمقاومة خيارا استراتيجيا

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الذكرى الـ21 لاغتيال الاحتلال الإسرائيلي الشهيد المؤسس الشيخ أحمد ياسين، تأتي اليوم والشعب الفلسطيني ومقاومته يستلهم منه التمسك بالحقوق، والثبات على الأرض، والصبر والرباط والتضحية، والدفاع عن الأرض والمقدسات.

وأكدت (حماس)، في بيان لها اليوم السبت، أن “اغتيال الشيخ الشهيد أحمد ياسين واغتيال قادة الشعب الفلسطيني ورموزه الوطنية، لن يكسر إرادة صمود الفلسطينيين وبسالة وقوة مقاومتهم، ولن يفلح بذلك العدو الصهيوني في تحقيق أهدافه العدوانية في التهجير وطمس القضية الفلسطينية”.

وشددت الحركة في بيانها على أن “جرائم العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واغتيال قادته لن تزيده إلا إصرارا وتمسكا بالحقوق والثوابت والمقاومة خيارا استراتيجيا لانتزاع حقوقنا وتحرير أرضنا والعودة إليها”.

*يوافق اليوم الذكرى الـ21 على اغتيال مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ أحمد ياسين، إثر اغتياله من طائرات الاحتلال بعد خروجه من صلاة الفجر، في مدينة غزة ما أدى لاستشهاده وسبعة آخرين* pic.twitter.com/6dS2IuiwnA — زاهر السعيدي (@alsaeedyzaher) March 22, 2025

“البذرة المباركة أثمرت”

وأشارت الحركة في بيانها إلى أن “ما زرعه الشيخ الياسين، أثمر صمودا أسطوريا في كل مراحل النضال والمقاومة ضد العدو الصهيوني، وليس آخرها معركة طوفان الأقصى التي كانت نموذجا رائدا من نماذج الصبر والتضحية والرباط والصمود في التاريخ الحديث”.

واستذكرت (حماس)، مقولة الشهيد المؤسس الياسين، بأن “الشعب الفلسطيني أثبت على مدار التاريخ أنه الأقوى شكيمة والأصلب إرادة بين الشعوب، ولديه من الطاقات والثوابت الإيمانية ما يؤهله لمواجهة كل التحديات، وأن التضحيات الجسام هي التي صقلت فيه حب الشهادة وزادت في نفوس أبنائه جرأة المقاومة والدفاع عن شرف الأمة ومقدساتها”.

وأشار البيان إلى إيمان الياسين بدور الأمة العربية والإسلامية في الدفاع عن فلسطين والقدس والمسجد الأقصى.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قد اغتال الشيخ أحمد ياسين في 22 مارس/آذار 2004، عن عمر 67 عاما، بينما كان عائدا من أداء صلاة الفجر، حيث أطلقت طائرات الاحتلال صواريخ عدة صوب الشيخ ومن حوله من مرافقين ومواطنين.