حماس: مقترح ويتكوف قيد النقاش والاتصالات مستمرة لإتمام الاتفاق

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع، أن مقترح المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وبعض الأفكار الأخرى، قيد المناقشة مع الوسطاء، مشيرًا إلى أن الاتصالات مستمرة لإتمام الاتفاق.

واتهم القانوع في بيان نشرته الحركة اليوم السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرقلة تنفيذ الاتفاق، معتبرًا أنه يضع مصلحة بقائه السياسي فوق حياة الأسرى.

وفيما يتعلق بإدارة غزة، شدد القانوع على أن (حماس) لا تسعى لأن تكون جزءًا من أي ترتيبات مستقبلية، لكنها مستعدة لدعم أي توافق وطني، لافتًا إلى موافقة الحركة على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي لا تشملها.

وأضاف أن استئناف الحرب تم بغطاء أمريكي، داعيًا إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى عدم الانحياز لإسرائيل، بل ممارسة الضغط عليها للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وأمس، نفت (حماس) ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، بشأن قطع الاتصالات أو وقف المحادثات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى، مؤكدة أنها لا تزال في قلب المفاوضات، وتتابع بكل مسؤولية وجدية مع الوسطاء المعنيين.

وأكدت الحركة أنها تواصل دراسة مقترح ويتكوف، إلى جانب الأفكار المختلفة المطروحة، سعيًا لإنجاز صفقة تبادل تضمن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وإنهاء الحرب، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 49.747 شهيدا، والإصابات إلى 113 ألفا و213 جريحا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول سنة 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 634 شهيدا، و1.172 مصابا منذ 18 مارس/آذار الحالي، وقالت إن 130 شهيدا، بينهم شهيدان جرى انتشالهما، و263 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ48 ساعة الماضية.