رئيس حكومة بنغلادش يطالب بضغط دولي لإعادة الروهينغيا إلى ميانمار وإنهاء التمييز العنصري

في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري

دعا رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلادش، محمد يونس، إلى تحرّك عالمي لمكافحة الظلم العنصري، مشيرًا إلى معاناة اللاجئين الروهينغيا كدليل صارخ على أثر التمييز العنصري في التهجير القسري وانعدام الجنسية.

وقال يونس، أمس الجمعة، في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، إن الروهينغيا تعرضوا لحظر ممنهج من حقوقهم الأساسية لعقود.

وأضاف أن بنغلادش استقبلت أكثر من مليون لاجئ من الروهينغيا منذ عام 2017، ولكن الحل المستدام للأزمة يكمن في إعادتهم إلى ميانمار.

دعوة للمجتمع الدولي للضغط على ميانمار

وطالب يونس المجتمع الدولي بضرورة المشاركة الفعالة لضمان عودة الروهينغيا إلى وطنهم في ميانمار، كما أكد التزام بنغلادش الراسخ بمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب بجميع أشكالها.

ودعا يونس إلى محاسبة جيش ميانمار على أفعاله، وحث المجتمع الدولي على استخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان عودة الروهينغيا في أقرب وقت ممكن، مشددًا على أن العالم لا يمكنه السماح باستمرار التمييز العنصري الذي يؤدي إلى حملات التهجير.

وصادف أمس الجمعة 21 مارس/آذار 2025 الذكرى الستين لاعتماد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث أكد يونس التزام بنغلادش بالمبدأ الأساسي للاتفاقية، وهو عدم التمييز.

وتستضيف بنغلادش أكثر من مليون لاجئ من أقلية الروهينغيا المسلمة في مخيمات كوكس بازار، حيث يعيشون في ظروف إنسانية قاسية منذ فرارهم من ميانمار عام 2017 بسبب حملة الإبادة الجماعية التي شنها جيش ميانمار ضدهم، كما تفاقمت أوضاعهم بعد تجدد القتال في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.